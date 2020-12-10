Красноїльськ не переноситиме традиційну Маланку через карантин

Цієї зими у Красноїльську не планують через карантин переносити святкування традиційної автентичної Маланки, яке відбудеться в середині січня наступного року.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова Красноїльської ОТГ Степан Драгун.

«Цей процес зупинити вже неможливо. В будь-якому разі усі маланкарі виступають у масках, не медичних, але це також маски. Тому скасовувати чи переносити свято ми не плануємо. 14 січня біля селищної ради встановимо сцену і проведемо нашу традиційну Маланку», – сказав Драгун.

Він розповів, що 13 січня колективи з п’яти кутів селища маланкують усю ніч. А вдень 14 січня усі маланкарі приходять у центр села та проводять виступи. Найкращому колективу вручають нагороду.

За словами голови громади, раніше, за радянської влади, всіляко забороняли людям святкувати Маланку. Але мешканці таємно проводили цей ритуал.

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«Ніхто не знає точно, коли це дійство маланкування виникло. Колись давно був цар і цариця. Циган був слугою у царя, він впіймав ведмедя і навчив його танцювати. А під час зимових свят циган із ведмедем і козою ходили у двори до жидів, співали, танцювали і так заробляли гроші. Так виник цей ритуал, який передається із покоління в покоління, і всі ці дійові особи розігруються під час виступів», – розповів Драгун.

За його словами, на Маланку до Красноїльська щороку з'їжджаються сотні туристів. Зокрема, були туристи з Англії, Японії, Румунії, Молдови, Польщі тощо. Цього року в селищі також очікують чимало туристів, яких готові розселити у місцевих готелях.

Тому голова громади запрошує всіх охочих завітати до них у селище та на власні очі подивитися на це дійство.