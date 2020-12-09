Пандемія не зменшила туристичний потік до Камінного Села
Про це кореспонденту Укрінформу розповів краєзнавець та екскурсовод Юрій Халімончук.
«Карантин, який запровадили навесні, змінив багато планів екскурсоводів, туроператорів та туристів. У нас були заплановані екскурсії, які довелося скасувати. Вони відновилися наприкінці травня – на початку червня. Туристична активність у Камінному Селі тривала упродовж квітня-жовтня, коли не було локдауну. Якщо торік тут побувало не менше 1 000 організованих туристів, то цього року – близько 1 000», – зазначив Халімончук.
Крім того, близько 1 000 людей самостійно відвідували об’єкт без супроводу екскурсоводів і туроператорів.
За словами краєзнавця, до 95% цьогорічних туристів приїздили з Києва. Були там і відвідувачі з Житомира, Київської та Хмельницької областей.
Державний геологічний заказник місцевого значення «Камінне Село» розташований на 15 гектарах території Замисловецького лісництва в Олевському районі. Камені-валуни чудернацьких форм, овіяні легендами, приваблюють туристів та біоенергетиків.
У 2018 році вздовж туристичного маршруту до Камінного Села встановили вказівні знаки та інформаційний щит з картою заказника.