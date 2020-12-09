Пандемія не зменшила туристичний потік до Камінного Села

Геологічний заказник «Камінне Село», що в Олевському районі Житомирщини, у 2020-му відвідала така ж кількість туристів, як і торік, попри те, що навесні через карантин там не проводили екскурсій.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів краєзнавець та екскурсовод Юрій Халімончук.

«Карантин, який запровадили навесні, змінив багато планів екскурсоводів, туроператорів та туристів. У нас були заплановані екскурсії, які довелося скасувати. Вони відновилися наприкінці травня – на початку червня. Туристична активність у Камінному Селі тривала упродовж квітня-жовтня, коли не було локдауну. Якщо торік тут побувало не менше 1 000 організованих туристів, то цього року – близько 1 000», – зазначив Халімончук.

Крім того, близько 1 000 людей самостійно відвідували об’єкт без супроводу екскурсоводів і туроператорів.

За словами краєзнавця, до 95% цьогорічних туристів приїздили з Києва. Були там і відвідувачі з Житомира, Київської та Хмельницької областей.

Державний геологічний заказник місцевого значення «Камінне Село» розташований на 15 гектарах території Замисловецького лісництва в Олевському районі. Камені-валуни чудернацьких форм, овіяні легендами, приваблюють туристів та біоенергетиків.

У 2018 році вздовж туристичного маршруту до Камінного Села встановили вказівні знаки та інформаційний щит з картою заказника.