На лижах із турецьких гір

Зимовий відпочинок з all inclusive практикується в Туреччині не лише на морських курортах

Чи знали ви, що в Туреччині є більш як півсотні лижних курортів та центрів? Так, по кілька в кожному куточку країни. Навіть Анталія не виняток, хоч зі снігом там буває сутужно.

Гірськолижні курорти Туреччини – це можливість без далеких подорожей та перельотів, за притомні гроші, з будь-яким рівнем підготовки та з гарним сервісом насолодитися гірськими схилами. А головне – велика кількість лижних центрів у всіх регіонах дає змогу кататися без натовпів та довгих очікувань на підйомники – перевірено на власних лижах.

ВІДПОЧИНОК У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ: «ЗА» І «ПРОТИ»

Цьогорічний лижний відпочинок за кордоном – для завбачливих і рішучих. Завбачливих, оскільки сісти в літак до Туреччини без ПЛР-тесту не вдасться. Про це доведеться подбати заздалегідь, так само як і про отримання HES-коду, який видають після прибуття до Туреччини. Після повернення в Україну доведеться встановлювати «Дій вдома», відбувати 14-денний карантин або робити тест, щоб обійтися без карантину.

Для рішучих, бо подорожі під час пандемії можуть приховувати сюрпризи. Як-от зміну правил в’їзду-виїзду (за цим доведеться стежити), скасування авіарейсів тощо.

Отож, зваживши всі ризики та прийнявши позитивне рішення, слід обрати курорт та підготуватися логістично: визначитися з маршрутом, підрахувати бюджет – включно з вартістю одного чи двох тестів на коронавірус.

УЛУДАГ – ПІДКОРЕННЯ ЛИЖНОГО ОЛІМПУ

«Найвища гора», як перекладається назва Улудаг, розташована на північному заході Туреччини, усього за 150 кілометрів від Стамбула. Це один з найбільш популярних та найстаріших у країні лижних курортів. Тут запросто можна зустріти турецьких селебреті, звичайно, якщо впізнати в костюмах та лижних масках.

Курорт має 25 спусків різної складності. Тут діє 14 підйомників, із них 5 – бюгельні. Сезон на Улудагу триває 4 місяці – з грудня по березень (як і на решті з нашого списку). Товщина снігового покрову – від 1,5 до 3 метрів.

Вартість скіпасу в цьому сезоні орієнтовно така: за один день 170 або 195 турецьких лір (залежно від купівлі онлайн чи безпосередньо на місці; це відповідно 650 та 750 грн), за три дні – 390 та 440 турецьких лір (1500 та 1700 грн). Дітям до 10 років відчутно дешевше. Є опції погодинного катання, а також на 1,5 або 2,5 дня, 4-6 днів. Ціни приблизно однакові на всіх курортах, перевіряти їх та умови придбання краще на офіційних сайтах. Також у більшості готелів з напів- або повним пансіоном вартість підйомників часто входить у ціну проживання.

Улудаг перебуває поблизу однойменного національного природного парку, де зустрічаються рідкісні види тварин і птахів. Неподалік – місто Бурса, яке було першою столицею молодої Османської імперії.

Після лижних спусків з Улудагу можна казати, що Олімп підкорено, адже в давнину 2543-метрову гору називали Мізійським Олімпом. Звідси, за легендою, боги спостерігали за ходом Троянської війни.

ЕРДЖІЄС – СПУСК ЗІ СХИЛІВ ВУЛКАНУ

Цьогоріч найпростіший варіант приїхати до Туреччини та покататися на лижах – це купити пакетний тур на курорт Ерджієс у провінції Кайсері. Лижний курорт розміщений в Анатолійських горах у центральній частині країни, на відстані 20 км від центру міста Кайсері. Від аеропорту – це трохи більш як 30 км.

Ерджієс має 3916-метрову висоту. Товщина снігового покриву – близько 2 метрів. Тут 18 підйомників (2 з них гондольного типу), загальна протяжність спусків різної складності – 102 км.

На Ерджієсі досить сухе повітря, тому низькі температури переносяться легко.

Ще одна привабливість саме цього курорту – безпосередня близькість до відомого туристичного регіону Туреччини, внесеного до списку ЮНЕСКО, – Каппадокія.

Космічні пейзажі та «будиночки» фей під покровом снігу справляють незабутнє враження, особливо якщо споглядати за ними з висоти пташиного польоту, скориставшись повітряною кулею.

Ерджієс – це стратовулкан конічної форми, який давно згаснув. Останнє виверження – 6880 рік до н.е.

Ерджієс не схожий на жоден інший турецький гірськолижний курорт. По-перше, через незвичні пейзажі – конусоподібні гори, вкриті снігом, дуже схожі на строгі геометричні фігури. По-друге, через цілковитий брак рослинності. Якщо траси на інших курортах часто оточені деревами, тут оку нема за що зачепитися – порожньо до самого горизонту.

В Україні цей напрямок пропонують туроператори з Києва, Харкова, Запоріжжя та Одеси, тривалість турів – від 2 днів.

КАРТАЛКАЯ – НА ВИСОТІ ОРЛИНОГО ПОЛЬОТУ

Карталкая в перекладі з турецької – орлина скеля, розташована в Чорноморському регіоні, на півночі країни, у провінції Болу. Дістатися сюди можна з Анкари за 4 години або зі Стамбула за 6 годин на автобусі чи трохи швидше, якщо орендувати авто.

Загальна довжина трас – 30 км, висота спусків 1750–2547 метрів над рівнем моря.

Сюди їдуть не лише лижники, а й також біатлоністи, сноубордисти, слаломісти. Якщо уважно подивитися на карту, то можна побачити, що, окрім Кортал, є ще гора Дорук, теж пристосована для лижних спусків.

У лижній зоні Карталкая діє 12 трас, на Доруккая – ще 11. Між цими центрами – 13 кілометрів автотранспортом. На Доруккая розташовано перший у Туреччині професійний сноупарк та дитячий лижний центр, розроблені спеціалістами з Австрії.

Якщо зупинитися не біля самої гори, а в Болу (за півсотні кілометрів від схилу), то на вартості проживання й оренді спорядження можна суттєво зекономити, але й добиратися щодня доведеться.

Біля цих двох вершин розкинувся національний парк «Єдігьоллер», що означає «сім озер». Під час подорожі по ньому ви зробите неймовірні фото. Дорога пролягає горами, оточена хвойними деревами. Під великими сніжними шапками вони нагадають пейзажі з новорічних та різдвяних казок та оповідей. Гарно тут і восени, й навесні.

ПАЛАНДОККЕН – ПОТРЕНУВАТИСЯ З НАЦІОНАЛЬНОЮ ЗБІРНОЮ

Тим, хто любить екстрим, порада – їхати в Паландоккен, або Ерзурум. Дві назви – обидві правильні: Паландоккен – назва курорту, Ерзурум – міста за 5 кілометрів від нього. Це наймолодший турецький гірськолижний курорт, більшість готелів якого працюють за системою all inclusive. Зона катання – на висоті 2200-3176 м над рівнем моря. Товщина покрову – до 2 метрів.

У Паландоккені тренується турецька збірна з гірськолижного спорту, тут їхня офіційна база. Але не всі траси – для професіоналів, є й для новачків. Загалом у Паландоккені 17 трас: 8 «синіх», 8 «червоних», одна «чорна». Їхня загальна протяжність – 30 км. Для сноубордистів схили облаштовані окремо.

Перебуваючи на Паландоккені, у проміжках між активним відпочинком можете оглянути Ерзурум та Трабзон. Дістатися сюди з України найкраще з пересадкою на літак чи автобус в Анкарі або Стамбулі.

КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА І ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ТУРИСТІВ

Це далеко не всі курорти, які варто було б відвідати в Туреччині. Усі вони мають високий рівень сервісу, безпеки, обладнання від відомих світових брендів та є привабливі, якщо порівнювати з цінами на європейських курортах. У нашому переліку – ті, до яких в умовах пандемії дістатися найлегше.

І наостанок – перед тим, як вирушати в дорогу, оцініть ситуацію «наживо» – по онлайн-вебкамерах, аби впевнитися, що і снігу вистачає, й активність на горі достатня.

Для самостійної подорожі слід врахувати дію комендантської години (з 21:00 до 05:00 у будні та з 21:00 п’ятниці до 05:00 понеділка), а також можливу відсутність снігу. Комендантські години не є такими суворими для туристів, але збиратися великими групами все одно заборонено. Що ж до снігу, то перед мандрівкою варто поцікавитися в гугла й відкоригувати маршрут. Скажімо, торік на Ельмадагу, що біля Анкари, каталися лише на санях: лижну трасу через недостатній шар снігу не відкривали. Зате на Карталкая, що від Анкари усього за 220 км, снігу було достатньо навіть у березні. І жодних черг.

Ольга Будник, Анкара

Фото автора та з відкритих джерел