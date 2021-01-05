Карантинні обмеження «зіграли в плюс» внутрішньому туризму – депутатка

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики спільно з Міністерством культури та інформполітики й Держагентством розвитку туризму України упродовж 2020 року започаткували низку туристичних проєктів для стимулювання внутрішніх подорожей.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник голови комітету, заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

"Наша земля надзвичайно багата на неймовірні краєвиди та локації для зйомок. І у 2020-му українці також стали відкривати їх для себе як туристичні маршрути. Ось так карантинні обмеження зіграли в плюс внутрішньому туризму. Але все ж ми віримо, що дуже скоро гостинність України зможуть гідно оцінити й іноземні туристи", – написала Кравчук.

Зокрема, парламентарка зазначила, що в комітеті розробили та презентували проєкт Закону України "Про туризм".

"Законодавство, яке маємо на сьогоднішній день, не просто несистематизоване та має правові прогалини, а й морально застаріле і не може задовольнити потреб туристичного ринку сучасності. Профільний комітет законопроєкт розглянув і схвалив, і вже у лютому чекаємо на нього в залі для голосування за основу", – зауважила Кравчук.

Вона також нагадала, що наприкінці року Президент підписав закон, яким було знижено ПДВ з 20% до 7% на екскурсійні послуги груп і послуги з тимчасового розміщення у готелях, хостелах та інших об'єктах.

"Таким чином, ми робимо все для збереження та подальшого розвитку туристичної галузі у ці непрості для всього світу часи", – зазначила депутатка.

Кравчук також відзначила затвердження Порядку встановлення категорій готелям.

"Необхідність в цьому була вже давно, і тепер ми зможемо забезпечити якісний сервіс усім мандрівникам", – написала політик.

Кравчук звернула увагу на проведення у 2020 році численних маркетингових кампаній щодо популяризації внутрішнього туризму в Україні у кожній області за участю провідних громадських діячів та відомих особистостей.

Так, за підтримки Мінкульту створили онлайн-маршрути для сільського туризму Village Routes. "Раджу кожному ознайомитися за посиланням! Поглянувши на фото, ви здивуєтеся, яку красу можна побачити, не виїжджаючи з країни. Плюс під кожним об’єктом детально розписано, як саме там краще провести час, на скільки їхати, де ліпше заночувати або пообідати", – розповіла Кравчук.

Окрім того, зазначила заступниця голови парламентського комітету, завдяки Президенту Володимиру Зеленському запустили проєкт #МандруйУкраїною, покликаний відкрити кожному все багатство туристичних принад, які до цього були дещо обділені увагою. Зокрема, на сайті проєкту можна прокласти маршрут за власними вподобаннями, знайти собі професійного гіда, переглянути цікавий 3D-тур або ж загалом отримати безліч корисної інформації для кожного туриста в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту "Мандруй Україною", мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм.

Також в Україні створять стратегію розвитку туризму, розраховану на 3-4 роки.