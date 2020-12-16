У держбюджеті-2021 на туризм передбачено 100 мільйонів гривень – Олеськів

У держбюджеті-2021 на туризм передбачено 100 мільйонів гривень – Олеськів

Укрінформ
У державному бюджеті на 2021 рік на туристичну галузь планують виділити 100 мільйонів гривень.

Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Бюджет 2021 прийнято! На розкриття туристичного потенціалу передбачено 100 млн грн", – написала Олеськів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 грудня 2020 року підтримала державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи на рівні 1 трлн 92 млрд грн, видатки 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету 5,5% ВВП.

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Документом передбачено зростання ВВП на рівні 4,6%, споживча інфляція на рівні 7,3%, рівень державного боргу щодо ВВП закладається 64,6%. Середньорічний курс долара на 2021 рік, за яким розраховується державний бюджет, становить 29,1 грн за долар.

У бюджеті на 2020 рік на "Розкриття туристичного потенціалу України" було закладено 240 млн грн. Парламент 13 квітня 2020 року ухвалив зміни до держбюджету, якими повністю скасував фінансування за цією статтею.

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