Укрзалізниця продовжила курсування Інтерсіті+ «Київ – Славське»

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ №745/746 сполученням Київ – Славське курсуватиме до кінця лютого замість запланованого 17 січня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник з комунікацій і клієнтського маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко.

"Зважаючи на високий попит, Укрзалізниця подовжує курсування призначеного на святковий період поїзда до Славська щонайменше до 28 лютого з опцією подальшої пролонгації", – зауважив Шевченко.

За його словами, загалом за період від початку курсування 15 грудня до Нового року цим маршрутом скористалися близько 15 тисяч пасажирів, а заповненість у передноворічну ніч становила рекордні 97%.

Поїзд Інтерсіті+ курсуватиме щоденно із зупинками у Коростені, Львові, Стрию та Сколе.

Попередньо швидкісний поїзд з Києва до Славського мав курсувати до 17 січня. А у випадку актуальності розглядатиметься можливість зробити маршрут постійним.

Як повідомляв Укрінформ, саме на цьому рейсі було вперше презентовано сервіс перегляду кіно в дорозі, який упродовж місяця буде масштабовано іншими маршрутами Інтерсіті, а також оновлене меню бізнес-ланчів.

Крім того, в Укрзалізниці нагадали, що під час локдауну 8-24 січня всі поїзди Укрзалізниці курсуватимуть без перебоїв. А напередодні Різдва, 6 січня, до Карпат прямуватимуть 19 поїздів.