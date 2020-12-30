Славське – там, де гори вражень

Зустрітися взимку з горами – мастхев для туриста. Навіть якщо вони безсніжні

Українському туристу з гірськими локаціями пощастило – маємо Карпати. І в умовах карантинних обмежень через COVID-19, що впливають на закордонні мандрівки, Карпатські гори стають ще привабливішими. А віднедавна дістатися до них можна швидше, ніж зазвичай. Допоможе новий маршрут Інтерсіті+ Київ – Славське, який курсує через Коростень, Підзамче, Львів, Стрий і Сколе. Трохи більше 7 годин у дорозі – й ви на Львівщині, на одному з найстаріших гірськолижних курортів України.

ІСТОРІЯ ПРО ВЕЛИКУ МРІЮ

Місцеві жителі називають своє селище Славсько, така ж назва зафіксована на брендованому вагоні поїзда, який забере вас уранці з залізничного вокзалу Києва і домчить у гори вже пообіді.

Відразу варто звернути увагу на формулювання "найстаріший курорт". Дійсно, історія Славського як локації для відпочинку розпочалася ще у 20-30 рр. ХХ ст. Особливо яскравою вона була у 60-80 роках. Тоді у спортивній школі на базі "Динамо" тут виховували чемпіонів національних і міжнародних змагань, а траси на горі Тростян отримали сертифікацію від Міжнародної федерації лижного спорту (FIS). І сьогоднішня лижна інфраструктура Славського залишилася з тих часів: звісно, не перші підйомники на кінній тязі, але теж досить раритетні об’єкти.

Водночас тут є вибір гірськолижних трас, тож маршрути знайдуться і для початківців, і для шанувальників зимових розваг із досвідом. Найбільш різноманітні спуски – на горі Погар, зокрема й міжнародного рівня. Загалом же налічується 11 трас, які простягаються на 1-2 км. Можна взяти на прокат все необхідне спорядження й скористатися послугами інструктора.

А ще місцева громада має для туристів історію про велику мрію: стати не лише найстарішим, але й найкращим гірськолижним курортом України. І зробити це упродовж найближчих 3-5 років. За інформацією секретаря Славської селищної ради Олега Даниляка, 2021 року інвестор почне будувати неподалік Славського сучасний гірськолижний курорт з 60 кілометрами трас і надсучасним технічним обладнанням. Роботи із землевідведення вже завершено. Реалізація проєкту запланована в три етапи.

Крім того, туристів планують заманювати сучасними дорогами, які відновлюють і будують у межах інфраструктурного проєкту "Мале карпатське коло". Він за 2-3 роки має об’єднати Львівську, Івано-Франківську і Закарпатську області й вивести відпочинок у Карпатах на якісно новий рівень.

Поки ж найпершою перевагою Славського в інфраструктурному плані стало впровадження зручного залізничного сполучення. "Розвиток нашого краю передбачає нормальну інфраструктуру – як дорожню, так і залізничну. Експрес (поїзд Інтерсіті+ №745/746 ще називають "Лижним експресом" – ред.) дасть можливість залучити сюди побільше туристів. Бо гірські території дуже обмежені в плані промислового розвитку. Єдине, чим ми можемо тут заробляти, – це туризм. Тому велика кількість туристів буде на благо нашої громади, яку ми тут створюємо", – зауважує Даниляк.

Як повідомляє керівник філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олександр Перцовський, перевізник дивитиметься на популярність "Лижного експреса". Якщо така буде, рейс можуть зробити постійним. Поки ж поїзд курсуватиме до 17 січня.

"Зараз туристи частіше подорожують на вихідні, відправляються в такі поїздки, де не хочуть витрачати дуже багато часу на дорогу. Максимум – 10-15% від загального часу мандрівки. Завдання нашого швидкісного руху – якраз таку пропорцію давати. Тому експрес працюватиме, будемо стежити за його населеністю", – каже Перцовський.

ЛАЙТОВІ МАРШРУТИ

Чим же хоче приваблювати туристичне Славське сьогодні, й що вирізняє його з-поміж інших карпатських курортів? Найперше, це лайтові підйоми на вершини. Приголомшливість гірських краєвидів ні в кого не викликає сумнівів. Однак тут вони ще й максимально доступні, такі мандрівки навіть можуть обирати сім’ї з дітьми віком від 3 років. Зі Славського прокладені та промарковані пішохідні маршрути на всі навколишні вершини: Високий Верх (1242 м), Погар (857 м), Маківка (958 м), Ільза (1064 м), Тетерівка (1148,7 м), Магура (1362 м), Менчул (1998 м), Клива (1719 м).

"На території громади зараз маємо 4 ознаковані маршрути протяжністю від 3 до 16 кілометрів. Пройти їх можна як самостійно, так і замовити супровід, на який у нас часто ідуть гірські рятувальники. На початку всіх піших маршрутів на інформаційних стендах розміщено їхні контактні телефони. На трасі вздовж усього пішого маршруту є кемпінг-зони. Це можливість відпочити, попити гарячого чаю, оскільки наші гірські провідники часто готують під час маршруту карпатський чай", – розповідає начальниця відділу туризму та комунікації Славської селищної ради Ольга Безушко.

Та й ціни на таку атракцію досить привабливі. Наприклад, сімейний тур тривалістю 3-5 годин обійдеться в середньому 250-500 гривень. У цю вартість входить екскурсійний супровід маршрутом і чаювання.

Загалом на території Славської громади зараз облаштовано 6 рекреаційних зон, якими й пролягають гірські лісові манрівки. Всі вони нанесені на гугл-мапу. Це ще одна перевага місцевого відпочинку – змога побувати в прадавніх лісах, долаючи маршрут сходження на ту чи іншу гору. Така атракція особливо приваблює туристів з-за кордону. "Сюди вирушають за дикістю природи. Нам вдається зберегти ту особливість, "родзинку" природи – це найперше, за чим їдуть іноземці до нас зараз", – додає Безушко.

Проходити такі ознаковані маршрути можна і узимку – поки у Славському не випав сніг. До речі, лижники зараз засмутяться, але на території курорту немає систем штучного засніження, тож усі сподівання щодо відкриття сезону катання місцеві покладають тільки на небесну канцелярію.

Хоча водночас для лижників Славське має і бонус – тут діє адаптований маршрут на гору Ільза, який передбачає підйом у спеціально обладнаних лижах і спуск на них донизу. Йдеться про скітур, що поєднує зимові мандри та гірськолижний відпочинок.

"Тут є всі можливості для розвитку, ознакований лижний туристичний шлях на гору Ільза. Тобто шанувальники скітурів можуть піднятися на гору Ільза чи поїхати за 15 кілометрів до "Сколівських Бескидів" і піднятися на найвищу вершину нацпарку – гору Парашка. Чи звідси поїхати далі в напрямку Турківського району і піднятися на найвищу вершину Львівщини – Пікуй. Тобто все розташованого близько до Славського", – зауважує заступник начальника Управління туризму і курортів Львівської ОДА Тарас Лозинський.

До речі, до оглядових майданчиків на вершинах гір можна доїхати і на авто спеціально облаштованими численними лісовими дорогами. "Славський держлісгосп, за статистикою, має найбільшу кількість лісових доріг, розташованих у горах. Це приблизно декілька десятків кілометрів з дуже гарними краєвидами", – переконує Олег Даниляк.

Ще не стомилися від вражень? Тоді беріть до рук велосипед – і гайда підкорювати місцеві гори на них. Адже у Славському також активно розвивають велоінфраструктуру. Триває будівництво велодоріжки звідси до Волосянки загальною протяжністю 6,4 км в межах проєкту секторальної підтримки "Велокарпатія", який розпочався 2018 року. Для неспішної прогулянки селищем на двоколісному є прокат велосипедів. Кататися можна не лише велодоріжкою, а й спеціальними трасами в горах.

Для щорічних велозмагань MTB по рельєфу гори Погар торік проклали спеціальну трасу із необхідними поворотами і трамплінами. Представники екстремальних видів спорту можуть виїхати крісельним підйомником на вершину й звідти трасою з’їхати донизу. А новостворений байк-парк на горі Високий Верх налічує дві траси "Downhill" та "Freeride" із перепадами висот для швидкісного спуску та одну трасу "Enduro" для спокійнішого катання.

СКУПЧЕННЯ «МАГНІТІВ» І АВТЕНТИКА

Місце розташування – ще одна перевага туристичного Славського. Всі привабливі для мандрівників пам’ятки – недалеко від селища. Це і печера "Писана Криниця", і водоспад Кам’янка, й історико-культурний заповідник "Тустань", і, звісно, національний природний парк "Сколівські Бескиди".

"Цей регіон перспективний у розвитку через свою логістику, наявні інфраструктуру й туристичні "магніти", які користуються великою популярністю серед туристів, – розповідає Тарас Лозинський. – Серед них – національний парк "Сколівські Бескиди" з ознакованими туристичними шляхами й картами-схемами, які кожен охочий мандрівник може завантажити на свій смартфон; водоспад Кам’янка у Сколе. У Славському є пункт рятувальників, який у разі потреби може швидко відреагувати й гарантує безпеку туристам. Також тут зосереджена велика кількість закладів тимчасового розміщення – понад 500 садиб, сучасні готелі. Турист, який приїхав сюди на 3-5 днів може з легкістю в межах 40 хвилин дістатися й інших туристичних об’єктів".

Садиби – це окрема сторінка путівника "Чому я маю їхати до Славського?". І не одна. Особливу увагу тут приділяють автентиці. Так, наприклад, на території однієї із зелених садиб є бойківський (а Славське – серце Бойківщини), гуцульський котеджі й колиба, стилізована під лемківський стиль. А ще тут поки чекають свого снігу стародавні сани роботи франківського майстра, готові мчати туристів до нових пригод.

Поруч у дворі – гончарна майстерня, власна конюшня. Як пояснює працівник садиби, зробили все, щоб люди на одному місці мали якомога більшу кількість розваг.

Або ж як вам готель-замок, який переносить у часи середньовіччя з лицарськими обладунками, потаємними ходами фортець й відповідним убранством. Також є мистецька вілла, будиночки у скандинавському стилі з панорамними вікнами і повністю скляною кімнатою. Інтер’єри – на будь-який смак.

І що стовідсотково гарантують вам у Славському – так це змогу усамітнитися. Непоганий варіант провести майбутній локдаун – жартують тут.

"Індивідуальне проживання із сім’єю – це те, що можна знайти у Славському. Адже у нас велика кількість зелених садиб. Можна дозволити собі заїхати однією дружньою компанією чи в менший будиночок із сім’єю – і у вас на території більше нікого не буде. Господарі в свою чергу гарантують ідеальні дезінфекцію, прибирання й чистоту в готелі і вашому номері", – переконує Ольга Безушко.

За її словами, такий відпочинок для сім’ї з однією дитиною на 3 дні коштуватиме в середньому 5-10 тисяч гривень – все залежатиме від обраного харчування й рівня розваг. Узимку цінова політика щодо місць проживання різна – у садибах і готелях від 700 грн зі сніданком до 3,5-5 тисяч гривень за номер за добу. Для охочих зекономити є й житло гуртожиткового типу.

ПОДОРОЖ ДО «ПЕКЛА» Й КІЗОЧОК

Після активного відпочинку в горах (коли зі снігом таки пощастить) або й замість катання у Славському пропонують низку інших розваг – для релаксу. Це трав’яні чани, різні види СПА, майстер-класи з гончарства, кінні прогулянки, катання на квадроциклах, риболовля у форелевих господарствах.

"Маємо трав’яні чани з температурою води 37-40 градусів, які наші гості часто називають імітацією пекла, великий вибір саун на території громади, – здає чергові туристичні локації селища начальниця відділу туризму та комунікації Славської селищної ради. – Протипоказань щодо користування чанами немає, бо в них використовують винятково карпатські трави, воду регулярно міняють після кожного заходу гостей".

Мають у громаді й гастрономічні пропозиції: скуштувати бойківську кухню як у садибах, так і місцевих ресторанах. Тут вас нагодують унікальною грибною юшкою, баношем, соліннями, пирогами, карпатськими лиганцями з домашнім сиром. На десерт – неймовірно смачне варення з лісових ягід, сирники. А запити це все можна натуральним бойківським чаєм або ж медовухою за секретним рецептом – кому що більше до душі. Водночас для охочих є і традиційна європейська кухня.

Однак їжу на курорті можна не лише споживати, а й готувати власноруч. Тим, хто хоче пройти експрес-курс "бойківського лайфстайлу", а також покращити імунітет і підвищити рівень кальцію в організмі, пропонують відвідати козячу ферму "Двох Катерин" у селі Тухля неподалік. Тут навчать виготовляти авторські сири.

На території фермерського господарства вас зустрінуть привітні місцеві мешканці – 45 кіз, 16 баранців, кури, гуси. Тварини біжать до вас уже з порогу – вони тут вільно переміщуються фермою, а не стоять у загородах. Чекають на увагу, бо змалку звикли до людської компанії. Смаколику, почухуванню бороди – раді всьому. А ще залюбки скуштують ваші сумки – перевірено (жодна сумка все ж не постраждала).

Екскурсію проведе одна із власниць господарства, коштує така послуга 50 гривень з людини. Ще у 100 гривень обійдеться порція дегустації: можна спробувати два види домашнього вина, козяче молоко з купою корисних ферментів і гарною засвоюваністю, м’які, тверді сири й навіть сири з пліснявою. Крім того, є змога подоїти козу або ж покататися на коні – коштує лише 25 грн.

"На свята пропонуємо також такі розваги, як запалювання ватри, фермерські обіди. Така послуга народилася у нас в карантинні часи, коли були зачинені заклади громадського харчування, а туристи просили їсти. Спочатку смажили яєчню зі своїх домашніх яєць, потім почали варити грибну юшку, бограч, полтавські галушки (рідні власниць ферми – з Полтавщини – ред). Так сформувалося меню", – розповідає співвласниця ферми Катерина Тарасенко.

Жінка родом із Луганщини, звідки переїхала після початку бойових дій 2014 року. Першу козу подоїла у 57 років, а Карпати для нового життя обрала, бо, працюючи на коксохімі, завжди мріяла жити у лісі й бути лісничою. Разом із місцевою господинею фактично з нуля почали розбудовувати свою ферму. Розвиватися на орендованій землі вдається завдяки грантам.

Крім історій із реального життя, тут туристам розкажуть і місцеві небилиці. За легендами села Тухля, на фермі колись відбувалися вбивства й нині тут живуть привиди – Петро і Павло. "Вони ходять місточком, заходять на ферму і тут бешкетують. Коли ми заселилися на ферму, місцеві прийшли перевіряти наступного ранку, чи живі ми, – з усмішкою розповідає Катерина Тарасенко. – Ми вижили, почали розвиватися, до нас почали їхати туристи. Зате тепер маємо своїх власних ручних привидів. Бо ж кози ручні, конячка ручна – тож і привиди такими стали".

Якщо вам доведеться бувати в цих краях – обов’язково заїдьте до двох Катерин. Тут можна отримати дещо більше за смачну їжу – емоції від спілкування з людьми, які не здалися, й заряд бадьорості від контактних тварин і неймовірних гірських краєвидів на березі двох річок.

Славське на Львівщині – гори вражень. Говорить про це не лише нове туристичне гасло селища, створене нещодавно в межах ребрендингу, а й відкритість місцевих жителів, їхні великі мрії та щоденна робота над реалізацією задуманого. Відпочинок тут тривалістю від 3 до 5 днів дає змогу туристу щодня спробувати для себе щось нове.

Світлана Горська, Київ – Славське

Фото: Олександра Бутова, Укрінформ