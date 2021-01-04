У Львові розроблять сакральну мапу міста

В обласному центрі Львівщини планують видати довідково-пізнавальне видання "Львів сакральний: мапа релігійно-паломницьких осередків міста" для розвитку релігійного туризму.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, на мапу нанесуть храми в межах історичного ареалу Львова, центр якого перебуває в переліку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Загальна концепція та робочий проєкт видання вже готові, проте для завчасного врахування можливих подальших зауважень під час його презентації аналізували як зміст, так і формат, уточнювали нюанси наповнення мапи, а також обговорювали різноманітні нинішні та перспективні формати подачі інформації.

"Якщо брати маршрути, які пропонують наші туристичні оператори, то 80 відсотків програми включають об’єкти культурної спадщини. Львівщина є однією з найбагатших областей за історико-архітектурними пам’ятками, серед яких багато церков та костелів. Оскільки ведеться активна популяризація відвідування об'єктів сакральної спадщини серед українців та іноземців, потрібно приділити увагу інформуванню туристів про місцеві звичаї, традиції та правила перебування в релігійних місцях. Слід при вході візуально зазначати так звані табу, аби і гості мали можливість ознайомитись із історією та архітектурою, і парафіянам не створювати дискомфорту. Така практика добре працює в європейському релігійному туризмі", – зазначила начальниця управління туризму і курортів Львівської ОДА Наталя Табака.

Як зауважили в облдержадміністрації, Львів в Україні за багатством сакральних об’єктів займає друге місце після Києва.

"У місті зараз є понад 110 храмів типової сакральної форми будови, є тимчасові каплиці, є молитовні будинки, загалом близько 200 місць постійних богослужінь. Навіть якщо поглянути на офіційний логотип Львова, ми помітимо що на ньому зображено п’ять веж, з яких одна Ратуша і чотири різні храми. Це вже яскраво показує, чим місто багате. Храми, мабуть, формують ось цей головний силует Львова", – підкреслив релігієзнавець та автор довідково-пізнавального видання "Львів сакральний: мапа релігійно-паломницьких осередків міста" Тарас Гринчишин.

Укладена Гринчишиним карта – черговий етапом рамкового авторського проєкту "Львів сакральний", у межах якого вже вийшло кілька видань. Перший атлас-довідник "Львів сакральний: релігійні об’єкти на мапі міста" було підготовано й видано 2009 року за підтримки Львівської міської ради. Згодом дві тематичні карти – "Релігійні споруди Львова (ХІІІ – початок ХХІ ст.)" та "Динаміка релігійної мережі Львова (кінець XVIII – початок XXI ст.)" – вийшли друком у складі академічного видання "Атлас українських історичних міст. Том 1: Львів", яке було визнано найкращим науковим виданням Форуму видавців 2014 року.

Оскільки наклад попередніх видань вже вичерпано, ГО "Центр сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській області" звернулася за підтримкою до Українського культурного фонду, а саме до програми "Культура в часи кризи: інституційна підтримка", щоб публічно запрезентувати новий інформаційний продукт.