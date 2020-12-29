Музей історії Луцька розмістять у пам’ятці архітектури
Як повідомляє видання "Волинь UA", про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради, передає Укрінформ.
"Департамент культури працює над проєктом створення музею Луцька в приміщенні бібліотеки за адресою Драгоманова, 1. У закладі планують розмістити роботи луцького художника Олександра Дишка, який готовий передати свої твори для міста", – йдеться у повідомленні.
Відомий волинський художник Олександр Дишко – автор художньо-історичних реконструкцій Луцька, ілюстратор видань на тему історії старого Луцька й Волині, автор серії портретів луцьких князів та художніх робіт з історії Луцька.
За словами луцького міського голови Ігоря Поліщука, незабаром депутатам презентують проєкт нового музею.
Варто зауважити, що житловий будинок початку XX століття на вулиці Драгоманова, 1 у Луцьку – пам’ятка архітектури місцевого значення. Зараз у ньому розміщується бібліотека-філія №3 для дорослих.
Раніше в місті розглядали можливість розмістити музей історії Луцька в приміщені Луцького військового гарнізонного госпіталю, який планували переселити з центру міста.