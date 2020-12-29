Музей історії Луцька розмістять у пам’ятці архітектури

У Луцьку на території мікрорайону "Старе місто" в історичному будинку планують відкрити Муніципальний музей історії міста.

Як повідомляє видання "Волинь UA", про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради, передає Укрінформ.

"Департамент культури працює над проєктом створення музею Луцька в приміщенні бібліотеки за адресою Драгоманова, 1. У закладі планують розмістити роботи луцького художника Олександра Дишка, який готовий передати свої твори для міста", – йдеться у повідомленні.

Відомий волинський художник Олександр Дишко – автор художньо-історичних реконструкцій Луцька, ілюстратор видань на тему історії старого Луцька й Волині, автор серії портретів луцьких князів та художніх робіт з історії Луцька.

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За словами луцького міського голови Ігоря Поліщука, незабаром депутатам презентують проєкт нового музею.

Варто зауважити, що житловий будинок початку XX століття на вулиці Драгоманова, 1 у Луцьку – пам’ятка архітектури місцевого значення. Зараз у ньому розміщується бібліотека-філія №3 для дорослих.

Раніше в місті розглядали можливість розмістити музей історії Луцька в приміщені Луцького військового гарнізонного госпіталю, який планували переселити з центру міста.