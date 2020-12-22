Колекція луцьких кликунів поповнилася двома скульптурками

У Луцьку встановили дві нові мініатюрні скульптури кликунів, які отримали імена Вогняр і Трилінко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та промоції міста Луцької міськради у Фейсбуці.

"Відучора у Луцьку поселились два нові кликуни: Вогняр та Трилінко. Вогняр запалює ліхтарі у Старому місті, а Трилінко відпочиває на трилінці", – йдеться в повідомленні.

Так, тематичні фігури із відомої серії мініскульптур можна побачити на вулиці Лесі Українки, а також у Старому місті на ліхтарі навпроти будинку Косачів.

Трилінка – це шестикутні та квадратні кам’яно-бетонні плити, якими мостили вулиці Луцька в другій половині 30-х років ХХ століття.

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Як відомо, раніше в Луцьку було встановлено скульптури п’яти стилізованих маленьких кликунів. Їх можна знайти поблизу Центру туристичної інформації та послуг, Братського мосту, у зоопарку, на залізничному вокзалі та біля замку Любарта.

Кликун – один із головних давніх символів Луцька. В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку та "кликали" – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал "кликання" обумовив появу місцевої назви – кликун.