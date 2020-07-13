Підземний Луцьк став доступним онлайн

У мережі виклали перший віртуальним тур луцькими підземеллями.

Про це повідомив начальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації Станіслав Ольшевський у Facebook.

"Ми це зробили! Перший віртуальний тур Луцьким підземеллям вже опублікований на картах Google! Поширюйте друзям, в усі куточки України та за кордон. Вдалий промоконтент Луцька та Волинської області", – написав Ольшевський.

Відправитися у віртуальну мандрівку підземеллями Луцька можна за посиланням.

У Центрі туристичної інформації та послуг міста зауважили, що відтепер всі охочі можуть дистанційно поринути в магічну атмосферу. "Проте віртуальний світ – не реальний. Тому приїздіть до Луцька, щоб побачити все на власні очі", – звернулися до туристів.

Як повідомляв Укрінформ, у Луцьку в вересні 2020 року планують відкрити для відвідувачів підземелля двох пам’яток архітектури національного значення – вежі Чорторийських і костелу єзуїтів.

Для довідки: крім наземного міста, у Луцьку є розбудована мережа підземних переходів. На трьох рівнях підземного міста були сакральні об’єкти, трапезна, в’язниця, гробниці. Підземний комплекс під луцьким костелом Петра і Павла очолив п’ятірку найзагадковіших підземель України за версією сайту проєкту ILoveUkraine. Про унікальні триярусні підземелля, вхід до яких розташований під костелом св. апостолів Петра і Павла, існує чимало легенд. Їхня висота в окремих місцях сягає майже 6 метрів. Припускають, що колись Старе місто було сполучене ними з Шепельським і Жидичинським городищами, Олицьким замком та іншими укріпленнями навколо нього. В цих підземеллях були поховання (деякі збереглися) багатьох знатних лучан, зокрема й луцьких римо-католицьких єпископів.