У Морському музеї Чорногорії з’явився аудіогід українською

У межах проєкту із впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу відбувся запуск українського аудіогіда в Морському музеї Чорногорії, що в місті Котор.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Це вже восьмий аудіогід українською мовою, який ми запускаємо у 2020 році. Ми робимо впевнені кроки для просування української мови у світі, зокрема – у найвидатніших світових пам’ятках», – сказала перша леді України Олена Зеленська.

Зазначається, що домовленості про співпрацю з музеєм та реалізацію проєкту досягли в липні цього року, а «голосом» аудіогіда стала актриса київського Молодого театру Олена Узлюк.

У планах – запуск аудіогіда в Колізеї (Рим), на автобусному маршруті Вільнюс – Тракай, Тракайський замок (Литва).

Чорногорія – один із популярних напрямків мандрівок українців. У 2019 році цю країну відвідали майже 100 тисяч українських громадян.

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Морський музей Чорногорії відомий своєю колекцією старих морських суден і парусних шлюпок, однією з найбагатших колекцій зброї колишньої Югославії, а також Морською бібліотекою, яка налічує понад 16 тисяч книг.

Як повідомлялося, від початку діяльності проєкту Олени Зеленської уже запущено сім аудіогідів, зокрема в Австрії (галерея Альбертіна та Музей історії мистецтв у Відні), Туреччині (палаці Долмабахче, музеї просто неба Ефес та Національному парку Гьореме), Азербайджані (Національний музей килима у Баку) та Латвії (Національний художній музей у Ризі).

Фото, відео: president.gov.ua