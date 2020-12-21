На Івано-Франківщині через COVID-19 діяльність припинили 9% підприємців галузі туризму

В Івано-Франківській області через карантинні обмеження у зв’язку із COVID-19 найбільше постраждали туристичні фірми та екскурсійні бюро. Свою діяльність змушені були припинити 9% підприємців, які працювали в галузі туризму.

Про це на пресконференції повідомив начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко, передає кореспондент Укрінформу.

«Через карантинні обмеження найбільше постраждали туристичні фірми та екскурсійні бюро, які працюють на території Івано-Франківської області. Станом на 1 вересня офіційно в галузі туризму були звільнені майже 700 людей. Якщо у травні постраждали 5% суб’єктів господарювання, то на 1 вересня показник постраждалих фізичних осіб, які здійснюють свою діяльність у туристичній галузі, становив 9%. Фактично кожний десятий підприємець був змушений закрити свою діяльність», – повідомив Передерко.

Він зауважив, що найбільше постраждали фірми, які займаються внутрішнім туризмом.

«Є фірми, які мають мінус 50%, мінус 100% у прибутках, якщо порівнювати 2020 рік з минулорічним», – додав начальник відділу туризму.

За його словами, більшість фірм у карантинний період закрили свої офіси, працювали онлайн і зізнавалися, якщо держава не зверне на них уваги, то вони змушені будуть теж закритися.

Щодо компенсаційних виплат, зазначив посадовець, то на Прикарпатті їх мають можливість отримати лише чотири юридичні компанії, які працюють в туристичній галузі: «Івано-Франківськтурист», «Апельсин», КП «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки» і ГО «Еталон». Фізичні особи-підприємці, які становлять 95% туристичного бізнесу області, не могли подати документи для отримання таких компенсацій через недосконалість законодавства.

Наразі Івано-Франківська ОДА звернулася до урядовців та народних депутатів із проханням відкоригувати законодавство так, щоб на цей конкурс могли податися власники зелених садиб, санаторно-курортних закладів та екскурсійних бюро.