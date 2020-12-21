На Прикарпаття 40% туристів їдуть залізничним транспортом – ОДА

На Прикарпатті взимку очікують зростання кількості туристів проти літніх показників, бо у регіон запустили всі можливі поїзди з різних областей. А загалом 40% туристів дістаються Карпат залізницею.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко на пресконференції.

"Приблизно 40% наших туристів приїжджають залізничним транспортом. На жаль, влітку Укрзалізниця не надала достатньої кількості потягів, які б йшли в нашу область і на Західну Україну загалом. Ця ситуація покращилася лише тепер. На зиму до нас дали всі можливі потяги, які нам необхідні: з Києва, Дніпра, Миколаєва, Херсона і Одеси. Тому ми очікуємо, що кількість туристів взимку 2020 року в нас буде достатньо великою", – зауважив Передерко.

За його словами, зазвичай на Прикарпатті найбільш популярний серед туристів літній сезон. Улюблені напрямки відпочивальників – гірські райони. Попри карантинні обмеження, через які повністю був провалений весняний туристичний сезон, літній зазнав збитків ще й від відсутності залізничного транспорту та червневого паводку. Попри це другу половину літа на Прикарпатті називають достатньо активною щодо туристичних подорожей.

"Йде мова про другу половину липня і серпень. Не зважаючи на карантин, до нас дуже активно почали їхати туристи з інших регіонів України", – додав Передерко.

За його словами, до кінця 2020 року показник відвідуваності Прикарпаття очікують на рівні 1,7 млн туристів. Як порівняти з торішнім, він буде на 10-15% меншим.

Якщо у літній сезон на Прикарпаття приїжджали переважно на короткотермінові вікенди, то взимку гості традиційно їдуть на 4 і більше днів. Такі дані показало дослідження, яке посадовці провели разом із мобільним оператором "Київстар".

Крім того, склали умовний портрет туриста, який обирає відпочинок на Прикарпатті. Переважно це люди віком від 20 до 40 років, домінують чоловіки з середньомісячним доходом 12 тис. грн. Останній показник вдалося визначити завдяки Держстату.