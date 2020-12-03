Прикарпаття було популярним "ковідного" літа – показники туристичного збору

Місцеві бюджети Івано-Франківської області з січня до листопада цього року поповнилися на 5,5 млн грн туристичного збору, що становить понад 91% торішнього показника за аналогічний період.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко у Фейсбуці.

"Туристичний збір Івано-Франківської області за 11 місяців 2020 року становить 5,5 млн грн, або 91,39% відповідного показника 2019 року. Цифри засвідчили, що Прикарпаття у другій половині "ковідного" літа було популярною туристичною дестинацією в Україні", – зазначив Передерко.

За його словами, лідерами за надходженнями стали Яремчанська міська рада – 3 982,97 тис. грн, Івано-Франківська ОТГ і МР – 826,42 тис. грн і Косівський район (разом із Космацькою і Яблунівською громадами) – 106,25 тис. грн.

Як додав Передерко, 2020-го в області спостерігали цікавий тренд: туристи все більше влітку цікавилися відпочинком на природі, зокрема у Дністровському каньйоні. Так, Городенківський район цьогоріч зібрав 75 тис. гривень туристичного збору.