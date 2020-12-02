На Закарпатті розповіли, скільки заробили на туристичному зборі

Місцеві бюджети Закарпаття впродовж січня-листопада цього року поповнилися на понад 6 мільйонів гривень туристичного збору. Це на 25% менше, ніж торік за аналогічний період.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА в Фейсбуці.

"Протягом 11 місяців 2020 року до місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено 6 207 200 грн туристичного збору, що на 25 відсотків менше аналогічного періоду минулого року", – йдеться в повідомленні.

Найбільші суми туристичного збору надійшли до місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад с. Поляна (Свалявський район) – 1726,0 тис. грн; м. Ужгород – 643,7 тис. грн; Ужгородського району – 633,9 тис. грн; Міжгірського району – 459,5 тис. грн; Перечинського району – 366,6 тис. грн; м. Мукачево – 337,2 тис. грн; Берегівського району – 310,2 тис. грн.; Хустського району – 288,8 тис. грн; Рахівського району – 282,9 тис. грн; Воловецького району – 227,0 тис. грн та Виноградівського району – 221,9 тис. грн.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на кінець жовтня цього року туристичний збір поповнив місцеві бюджети Закарпаття на 5 117,2 тис. грн. Відповідно, за листопад надходження становили понад 1 млн грн.

Натомість торік до місцевих бюджетів Закарпаття надійшло майже 8,6 мільйона гривень туристичного збору. Лідером тоді стала ОТГ села Поляна.