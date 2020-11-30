Ужанською долиною на Закарпатті прокладуть 10 нових маршрутів для туристів

В обласному центрі Закарпаття презентували новий проєкт "Пізнай Ужанську долину", який має об’єднати всі туристичні локації краю в 10 маршрутів для самостійних мандрівок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в сюжеті телекомпанії "М-студіо".

"Мета проєкту – створити промоцію та покращити туристичну привабливість Ужанської долини, а також сформувати нові партнерства та взаємодію між владою, громадою, представниками різних секторів культури для того, щоб ми разом могли створити спільний продукт. Загалом буде розроблено 10 туристичних маршрутів для самостійних мандрівок Ужанською долиною: вело-, авто-, а також пішохідні маршрути", – зауважила керівниця проєкту Людмила Сюзева.

Крім того, у межах реалізації ініціативи "Промоція історико-культурної та природної спадщини Ужанської долини через формування нових партнерств і створення нових продуктів" розроблять відеовізитівку долини, 10 двомовних (українською та англійською) аудіогідів, 10 фотоальбомів об’єктів історико-культурної та природної спадщини.

Над проєктом працюватимуть екскурсоводи, історики, художники, дизайнери, відеографи, режисери, фотографи, лісівники та журналісти. Також передбачені зустрічі з представниками влади та бізнесу. Об’єкти останніх долучатимуть до нових маршрутів, щоб туристи могли не лише відвідати історико-культурні й природничі пам’ятки, а й смачно поїсти дорогою. Так, автори маршрутів планують розробити для місцевих ресторанів сет із основних страв і напоїв краю, який називатиметься "Пізнай Ужанську долину на двох".

Серед точок, які можуть привабити мандрівників Ужанською долиною, називають найстаріший дуб України – Дідо-дуб – й унікальне диво Карпат – важкодоступну чорноголовську блакитну лагуну.

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Ужанська долина простягається від легендарного Ужоцького перевалу до Ужгорода. Це одна з наймальовничіших та найбільш атмосферних місцин на Закарпатті. Тут увагу привертають прадавні колоритні села, мінеральні джерела з корисною водою, архітектурні та інженерні пам’ятки, унікальні природні багатства та неймовірні гірські панорами.

Туристичною перлиною долини стала її східна частина – Ужанська верховина. Тут на туристів чекає Ужанський національний природній парк площею понад 39 тис. га, який входить до складу першого у світі міжнародного тристороннього біосферного резервату "Східні Карпати". На схилах Ужанської верховини живописно красуються унікальні прадавні церкви, серед яких – Ужоцька дерев’яна церква святого Михайла 1745 року, що входить до світової спадщини ЮНЕСКО.

Серед атракцій краю також Ужоцький перевал зі своїм найстрімкішим підйомом в Україні.