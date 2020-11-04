Закарпаття заробило понад 5 мільйонів гривень туристичного збору

Місцеві бюджети Закарпатської області впродовж січня-жовтня цього року поповнилися на понад 5 мільйонів гривень туристичного збору. Це майже на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА в Фейсбуці.

"Протягом 10 місяців 2020 року до місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено 5 117,2 тис. грн туристичного збору, що на 19,7 відсотка менше аналогічного періоду минулого року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільші суми туристичного збору надійшли до місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад с. Поляна (Свалявський район) – 1376,5 тис. грн; об’єднаної територіальної громади м. Ужгород – 591,4 тис. грн; Ужгородського району – 551,7 тис. грн; Міжгірського району – 445,9 тис. грн; об’єднаної територіальної громади м. Мукачево – 291 тис. грн; Хустського району – 259,4 тис. грн; Берегівського району – 252,5 тис. грн; Рахівського району – 224,1 тис. грн; Перечинського району – 205,7 тис. грн; Воловецького району – 175,2 тис. грн та м. Берегово – 173,9 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, станом на липень 2020-го надходження туристичного збору до місцевих бюджетів Закарпатської області збільшилося на 11,9%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, і становило 3 млн 96 тис. 400 грн.