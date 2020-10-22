Мандрівка за пейзажами: на Закарпатті презентували унікальний культурний маршрут

В Ужгороді представили перший культурний маршрут в Україні "Шлях Закарпатського живопису", в основі якого – пейзажі 10 художників. Їхні роботи стали точками на мапі зі 150 локаціями.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив куратор проєкту Євген Забарило.

"В Ужгороді сьогодні, 22 жовтня, ГО "Культурна платформа Закарпаття" представила перший культурний маршрут України "Шлях Закарпатського живопису". Це масштабний проєкт, мета якого – розвивати сталий туризм регіону. В основі маршруту – пейзажі 10 художників Закарпатської школи живопису. Їхні роботи стали реальними точками на цифровій мапі", – повідомив Забарило.

За його словами, "Шлях Закарпатського живопису" почався з ідеї продовжити європейську традицію культурних маршрутів.

"І Закарпаття для цього обрали не випадково: саме тут 80 років тому з'явився український Барбізон, місце, де вибухнув феномен живописної традиції, яка поєднала європейські тенденції з народним малярством. Закарпатські митці – Адальберт Ерделі та Йосип Бокшай, які отримали освіту та визнання в Європі, – повернулися додому, щоб створити першу художню школу та розвивати мистецьку освіту на Закарпатті. Дванадцятитисячний Ужгород зайняв своє місце поруч з Києвом, Львовом та Одесою, а зі столиці на Закарпаття приїжджали художники, щоб отримати новий досвід та познайомитися з карпатськими пленерами", – розповів Забарило.

Як пояснив куратор проєкту, місця, де малювали митці, стали основою нового маршруту. Це 4 осередки найбільшої концентрації матеріальної й нематеріальної культурної спадщини краю — Ужанська верховина, Воловецько-Міжгірська верховина, Рахівщина та Мукачево. Загалом – 150 точок унікальних природних середовищ Закарпаття. Всі вони перейшли з пейзажів на цифрову мапу, де нанесено 459 робіт. Тож кожен турист може обрати свій маршрут і напрямок знайомства з природою і культурою регіону.

Розповісти про спадок та явище Закарпатської школи живопису вирішили за допомогою монографії. Її спеціально для проєкту підготував мистецтвознавець та дослідник українських дерев’яних церков Михайло Сирохман. Вона стала першою такою працею про одразу 10 представників Закарпатської школи. Досі не було жодного ґрунтовного дослідження стилю та особливості цієї школи, щоб зрозуміти, чому, власне, виникло саме поняття "закарпатська школа живопису". Робота ж Михайла Сирохмана пояснює, в чому особливість цього явища та чому Закарпаття посіло своє місце на світовій мапі живопису.

Автори проєкту підготували VR-контент з вершин Карпатських гір. Туристи з усього світу зможуть зануритися в атмосферу світанку на полонині Руні на висоті 1479 метрів. Сама полонина Руна – природна зона високої поясності, гірський біом. Цей ландшафт став однією з ключових концентрацій закарпатського малярства.