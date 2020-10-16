На Закарпатті презентували новий туристичний маршрут – "Шлях гуні"

На Закарпатті з'явився новий турпродукт – пішохідний маркований маршрут "Шлях гуні", в межах якого туристи можуть познайомитися з традиційним вівчарським господарством та виготовленням одягу з вовни на Міжгірщині.

Як передає Укрінформ, про це розповів директор установи "Агенція регіонального розвитку Закарпатської області" Денис Ман на пресконференції в Ужгородському пресклубі.

"На Закарпатті розроблено культурний маршрут "Шлях гуні", який проходить територією села Річка і його околицями. "Шлях гуні" – це інноваційний продукт, який поєднує природні ландшафти полонини Боржава, традиційне полонинське господарювання і виробництво одягу з овечої шерсті народними майстрами. Його мета – популяризувати традиційне господарювання та народне ремесло – виробництво речей з натуральної вовни, сприяти розвитку сільського туризму та підвищити спроможність регіону до сталого економічного розвитку", – розповів Ман.

Фото: zakarpattya.net.ua

Зі свого боку координатор проєкту "Створення культурного маршруту "Шлях гуні" Владислав Товтин розповів, що протяжність маршруту – 15,9 км, це пішохідна стежка, що розпочинається у центрі села, проходить мальовничими буковими лісами та полонинами Боржави, де на високогірних пасовищах здавна ведеться полонинське господарство.

За словами Товтина, стежка середнього рівня складності, тому підійде як новачкам пішохідного туризму, так і досвідченим мандрівникам.

"Тривалість проходження маршруту коливається від 7 до 8 годин. Наразі розроблено паспорт культурного маршруту. "Шлях гуні" офіційно занесено в реєстр туристичних маршрутів області та присвоєно порядковий номер 2122. Для покращення орієнтування туристів на стежці шлях було промарковано, встановлено 4 стенди й 10 інформаційних знаків вздовж всієї протяжності маршруту. Водночас розроблено друковані мапи-схеми "Шляху гуні", які можна буде отримати безпосередньо у селі", – зазначив Товтин.

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За словами асистентки координатора проєкту Надії Яшиної, для інформаційної підтримки проєкту та популяризування традиційного виробництва одягу з вовни створено та постійно наповнюється сайт www.hunyaroad.com, сторінки у соціальних мережах: Фейсбуці й Інстаграмі. У межах проєкту створено п’ять промоційних відеороликів та відеофільм "Гори, Річка, гуня..." про традиційне ремесло верховинців українських Карпат, прем’єра якого відбулася 9 жовтня у межах "Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю CMIFF".

Також 30 вересня у с. Річка Міжгірського району провели навчальний тренінг з основ створення та промоції туристичних продуктів з практичними кейсами. У заході взяли участь народні майстри, представники органів влади та місцевого бізнесу. Під час навчання учасники дізнавалися про можливості осучаснення моделей традиційного одягу, отримували практичні поради від відомої дизайнерки, говорили про методи та способи просування сільської території, збільшення потоків туристів, про те, як створення доданої вартості може покращити ведення бізнесу в туризмі тощо.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду у межах реалізації грантової програми "Культура. Туризм. Регіони", що покликана посилити туристичну привабливість регіонів шляхом стимулювання місцевого культурного розвитку громад та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів.

Фото на головній: @hunyaroad