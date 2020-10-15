Мініатюрні замки Закарпаття покажуть туристам вже цими вихідними

Нову унікальну туристичну атракцію – замки Закарпаття в мініатюрі – відкриють у неділю, 18 жовтня, на території палацу Телекі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Музею мініатюр туристичних об'єктів Закарпаття в Фейсбуці.

"Закарпатці, жителі Довжанської ОТГ, друзі, запрошуємо вас на відкриття унікального музею, який буде розміщений на території палацу-фортеці графів Телекі. Чекаємо на вас 18 жовтня (цієї неділі) о 17:00", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що музей включає мініатюрні об'єкти цілих та реконструкцію руїн замків Закарпаття. Всі макети зменшені в однакову кількість разів і виготовлені з того ж матеріалу, що й оригінали.

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Проєкт реалізується зі сприянням Довжанської об'єднаної територіальної громади в межах партнерської програми "Культура. Туризм. Регіони" Українського культурного фонду, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (КЕУ) та Офісу розвитку малого та середнього підприємництва/SME.DO при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як повідомляв Укрінформ, найточніше відтворити макети фортець на основі історичних джерел допомагають залучені до проєкту історики й археологи. Загалом у парку буде представлено 9 замків, зменшених у 135 разів, як порівняти з їхнім оригінальним розміром.