На Закарпатті запрацює Центр сталого туризму українських Карпат

На Закарпатті з’явиться Центр сталого туризму українських Карпат, у межах якого в області стартують два потужні проєкти – «Школа сталого туризму» та «Академія гостинності».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної ради.

«Сьогодні, 24 вересня, в межах святкування Міжнародного дня туризму та Дня туризму в Україні відбулося підписання Меморандуму про співпрацю щодо підтримки функціонування Центру сталого туризму українських Карпат, створеного в межах реалізації проєкту «Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах» між Закарпатською обласною державною адміністрацією, Закарпатською обласною радою та установою «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області», – йдеться в повідомленні.

Меморандум підписали перший заступник голови облради Йосип Борто, голова ОДА Олексій Петров, директор Агенції регіонального розвитку Закарпаття, депутат облради Денис Ман.

Як повідомляється, у документі йдеться, зокрема, про написання та підготовку проєктів, реалізація яких сприятиме розвитку сталого туризму в українських Карпатах, створення інфраструктури, здійснення впливу на економічний розвиток менш розвинених територій Карпат тощо.

«Тішить, що саме Закарпатська область має можливість реалізовувати цей важливий проєкт, а створений офіс – об’єднати потенціал регіонів країн, дотичних до Карпат», – наголосив Денис Ман.

Депутат зазначив, що в межах цієї співпраці на Закарпатті дали старт двом проєктам: «Школа сталого туризму» та «Академія гостинності», які в умовах карантину дадуть змогу підвищити якість турпослуг.

Фото: zakarpat-rada.gov.ua