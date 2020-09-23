«Соляний шлях» на Закарпатті отримає 5 мініскульптурок

На Закарпатті одночасно встановлюють п’ять мініатюрних скульптурок у межах нового туристичного маршруту «Соляний шлях».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА в Фейсбуці.

«Сьогодні, в межах Днів туризму на Закарпатті, відбувається одночасне встановлення 5 мініскульптурок нового туристичного маршруту «Соляний шлях», який реалізовується в межах проєкту ЄІС ТКC HUSKROUA/1702/3.1/0091 «Відновлення туристичної привабливості історичного «Соляного шляху», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: На Закарпатті відновлюватимуть історичний “Соляний шлях” Зазначається, що туристичні атракції з’являться у с. Вишково Хустського району, м. Хуст, с. Королево Виноградівського р-ну, м. Виноградів та м. Берегово.

Автор скульптурок – Михайло Колодко.

Фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА