Закарпаттю вдалося заробити на туристичному зборі більше, ніж торік

Надходження туристичного збору до місцевих бюджетів Закарпатської області станом на липень 2020-го збільшилося на 11,9%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров на своїй сторінці у Facebook, туристичний збір становить 3 млн 96 тис. 400 грн проти 2 млн 766 тис. грн у 2019 році.

"Переважно – це так званий внутрішній туризм. Через пандемію COVID-19 чимало зарубіжних країн закрили свої кордони для іноземців. Та, передусім, такі цифри говорять і про той потужний потенціал, який має область", – зазначив Петров.

За його словами, Закарпаття – це прекрасна природа, чудові люди і безмежні можливості для туризму та рекреації.

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Як повідомлялося, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу – 848.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 13 706 323 випадки зараження коронавірусом, включно з 587 144 летальними, одужали 8 166 478 осіб.