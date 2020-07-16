Закарпаттю вдалося заробити на туристичному зборі більше, ніж торік

Закарпаттю вдалося заробити на туристичному зборі більше, ніж торік

Укрінформ
Надходження туристичного збору до місцевих бюджетів Закарпатської області станом на липень 2020-го збільшилося на 11,9%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров на своїй сторінці у Facebook, туристичний збір становить 3 млн 96 тис. 400 грн проти 2 млн 766 тис. грн у 2019 році.

"Переважно – це так званий внутрішній туризм. Через пандемію COVID-19 чимало зарубіжних країн закрили свої кордони для іноземців. Та, передусім, такі цифри говорять і про той потужний потенціал, який має область", – зазначив Петров.

За його словами, Закарпаття – це прекрасна природа, чудові люди і безмежні можливості для туризму та рекреації.

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Як повідомлялося, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу – 848.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 13 706 323 випадки зараження коронавірусом, включно з 587 144 летальними, одужали 8 166 478 осіб.

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