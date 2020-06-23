На Закарпатті готують нову атракцію для туристів

У лісах Іршавщини на Закарпатті активісти й лісівники очистили стежку, встановили інформаційні таблички на шляху до руїн Бронецького замку, розташованого на висоті майже 500 метрів над рівнем моря.

Про це повідомила прессекретар Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Юлія Давидова на своїй сторінці в Facebook із посиланням на експерта з туризму, президента Регіональної туристичної організації Закарпаття Федора Шандора.

"Разом із представниками Клуба історичної реконструкції "Орден Святого Миколая", представниками Довжанської ОТГ та лісівниками від старих дерев, від сміття, яке позалишали недобросовісні туристи, було очищено стежку до руїн Бронецького замку в урочищі Бронецька ріка. Крім того, зроблено сходи і, звісно, встановлено інформаційні таблички. Руїни Бронецького замку можуть стати ще одним туристичним місцем на Закарпатті, адже прекрасні краєвиди на долини і Боржави, і Броньки порадують туриста новою атракцією, і впевнений, це місце буде улюбленим для відпочинку в цих краях", – зазначив Шандор.

Бронецький замок – найменш відомий серед усіх замків Закарпаття. Перша згадка про фортецю стосується 1273 року: в грамоті угорського короля Ласло ІV сказано, що замок відібрали у ворогів його батька Іштвана V. Останні письмові відомості, які знайдені на сучасному етапі про Бронецький замок, – це згадка у грамоті останнього Арпадовича — угорського короля Ендре ІІІ.

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Як зазначив голова Довжанської ОТГ Віктор Симканич, Бронецький замок розташований на історичному шляху, який веде до улюблених місць відпочинку. Саме тому на території держлісфонду встановлено інформаційну табличку, де показано місце і стежка до вершини залишків замку.

Крім того, повідомляється на сторінці "Музей мініатюр туристичних об’єктів Закарпаття" у Facebook, учасники походу на найбільш східне укріплення Закарпаття, яким є Бронецький замок, з двору пам’ятки охоронного значення здійснили декілька пострілів з гармати.

Це було перше в історії задіяння гарматної артилерії на території замку за весь час.

Фото: Julja Davidova, Facebook