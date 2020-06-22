На Закарпатті створять перший у країні маршрут улюбленими локаціями художників

На Закарпатті працюють над першим культурним маршрутом країни, до якого увійдуть улюблені локації пейзажистів місцевої школи живопису. Пройти цей шлях можна буде самому або з коучем, який навчить азам малювання.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

«До кінця жовтня 2020 року на Закарпатті створять перший культурний маршрут країни. Він складатиметься із концентрації точок, які розкажуть історію Закарпатської школи пейзажного живопису. Кожна точка представить окрему місцевість із сюжетів картин пейзажистів Адальберто Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтеса, Гаврила Глюка, Ернеста Контратовича, Антона Кашшая, Василя Габди, Андрія Коцки, Івана Шутєва, Івана Ілька», – йдеться в повідомленні.

З червня до жовтня триватиме кампанія з підготовки маршрутів. Основою для них стануть РОІ-точки (місця малювання), які відібрали відповідно до досліджень мистецтвознавця, філолога та дослідника культурної спадщини Карпат Михайла Сирохмана.

Як повідомляється, кожен турист за цим маршрутом зможе спланувати подорож та прожити унікальний досвід в середовищі карпатських ландшафтів Боржавської долини, Ужоцького перевалу, с. Колочава, Свидовця, Ужанського національного природного парку, с. Кам'яниця, Синевирського перевалу, с. Невицьке, Верецького перевалу. Серед локацій – віадуки, долини річок, середньовічні замки, внесені до Світової спадщини ЮНЕСКО дерев'яні карпатські церкви. Це малий перелік сюжетів з полотен митців.

«Ми хочемо створити модель сучасного маршруту, який демонструє спільний культурний та екологічний наратив України з центральною частиною Східної Європи», — зазначив куратор проєкту та голова правління ГО «Культурна платформа Закарпаття» Євген Забарило.

За його словами, концепцію культурних маршрутів запровадила 1987 року Рада Європи, того ж року сертифікували перший європейський «Культурний маршрут» — Шлях Святого Якова.

Тепер в Україні з’явиться перший такий маршрут — «Шлях закарпатського живопису». Його втілять у межах грантової програми Українського культурного фонду «Культура. Туризм. Регіони».

Щоб «культурні» мандрівники могли відкрити для себе Карпати по-новому, створять вебресурс, який стане гідом на цьому Шляху. На ресурсі будуть всі POI-точки — концентрація місць для пейзажного малювання та VR-панорами пейзажів із природних середовищ та з картин художників. Окремо для зручності створять мапу локацій для ночівлі та місць, де можна скуштувати улюблені страви художників. Щоб познайомити туристів та митців із традицією та стилем Школи, на сайті буде змога підібрати коуча з пейзажного малювання та замовити пленерні тури — майстер-класи з малювання за методологією Школи.

Для туристів, які подорожують власним транспортом, за сприяння Закарпатської ОДА встановлять спеціальні дороговкази основних локацій Шляху та рекомендованих місць для зупинки.