На Харківщині назвали 6 головних туристичних "магнітів"

На Харківщині визначили 6 туристичних "магнітів", які вже зараз приваблюють найбільше мандрівників і навколо яких розроблятимуться нові тури – короткі й тривалістю до 10 днів.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директор обласного комунального закладу "Харківський організаційно-методичний центр туризму" Валентина Холодок.

"Перші "магніти", які ми визначили, це Шарівський палацово-парковий комплекс (садиба у неоготичному стилі, яка належала відомому цукрозаводчику Леопольду Кьонігу – ред.), літературно-меморіальний музей ім. Сковороди (садиба в Золочівському районі, в якій останні роки жив філософ і на території якої похований – ред.), художньо-меморіальний музей Іллі Рєпіна в Чугуєві. Також серед них Кицівська пустеля (піщані бархани в заплаві річки Сіверський Донець у Печенізькому районі – ред.), парк ім. Горького у Харкові (з атракціонами та ігровими майданчиками – ред.) та Фельдман Екопарк (комплекс під Харковом, основна частина якого – зоопарк – ред.)", – повідомила Холодок.

За її словами, на основі обраних "родзинок" поки розроблено проєкт трьох турів, розрахованих на 3, 5 і 10 днів.

"Ми ще не маємо повної інформації про всі заклади харчування та можливості розміщення поблизу цих туристичних локацій, тому продовжуємо працювати", – зазначила Холодок.

Передбачається, що під час 3-денної екскурсії туристи перший день перебуватимуть у Харкові, а наступні – подорожуватимуть садибами, палацово-парковими комплексами та музеями у Богодухівському, Краснокутському і Золочівському районах. У 5-денному турі "Чотири стихії Харківщині" туристи пересуватимуться землею, повітрям (тролей у м. Чугуїв) та сплавлятимуться на байдарках. У 10-денний тур "Дороговказ на Схід" включено більшість районів області, а також м. Святогірськ у сусідній Донеччині.

Також, констатує Валентина Холодок, потрібно розбудовувати інфраструктуру навколо "магнітів" регіону, щоб туристи мали змогу отримати певні послуги на місці, відпочити чи щось придбати.

"Останнім часом туристи дуже полюбляють відвідувати саме Кицівську пустелю. Це місце для фотозйомок та відпочинку. Особливо молодь вибирає це місце. І ми думаємо, що в перспективі зможемо там розбудувати інфраструктуру – так, щоб цей об’єкт був таким, щоб туди хотілося приїжджати неодноразово", – сказала Холодок.