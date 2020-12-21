У Стамбулі визначилися з найвужчою вулицею міста

Найвужча вулиця у найбільшому місті Туреччини Стамбулі, де проживає понад 15,5 млн людей, має ширину 89 см.

Днями було проведено відповідні заміри, передає Укрінформ з посиланням на турецьке видання Sabah.

"Вулиця Алайли у районі Бешикташ у Стамбулі – найвужча вулиця міста, завширшки 89 сантиметрів", – йдеться в повідомленні.

Попри те, що вулицю позначено табличкою, більшість досі вважає її проходом між будинками.

"Вона вузька і дуже маленька. Я був здивований і не знав, що це взагалі вулиця", – поділився один з місцевих жителів, який ходить вулицею Алайли до мечеті.

Місцеві переконані, що ця локація може стати одним із туристичних об’єктів мегаполіса.

Як повідомлялося, найвужча вулиця у світі – Шпроєргофштрассе в німецькому місті Ройтлінген. Її ширина становить 31 см. Нещодавно вулиця стала ще вужчою, бо один зі старих будинків похилився, зробивши прохід ще тіснішим.

Фото: sabah.com.tr

Відео: NTV