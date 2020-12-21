У Стамбулі визначилися з найвужчою вулицею міста
Днями було проведено відповідні заміри, передає Укрінформ з посиланням на турецьке видання Sabah.
"Вулиця Алайли у районі Бешикташ у Стамбулі – найвужча вулиця міста, завширшки 89 сантиметрів", – йдеться в повідомленні.
Попри те, що вулицю позначено табличкою, більшість досі вважає її проходом між будинками.
"Вона вузька і дуже маленька. Я був здивований і не знав, що це взагалі вулиця", – поділився один з місцевих жителів, який ходить вулицею Алайли до мечеті.
Місцеві переконані, що ця локація може стати одним із туристичних об’єктів мегаполіса.
Як повідомлялося, найвужча вулиця у світі – Шпроєргофштрассе в німецькому місті Ройтлінген. Її ширина становить 31 см. Нещодавно вулиця стала ще вужчою, бо один зі старих будинків похилився, зробивши прохід ще тіснішим.
Фото: sabah.com.tr
Відео: NTV