Львівщина назвала туристичних лідерів області
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.
Так, на Львів припадають 5 мільйонів 105 тисяч гривень надходжень від туристичного збору. Також у трійці лідерів – Трускавець (2,814 млн грн) і Борислав (886 148 грн). Наступними йдуть Славське (381 576 грн), Пустомитівський (328 999 грн), Дрогобицький (301 543 грн) і Сколівський (251 094 грн) райони.
За словами заступника начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА Тараса Лозинського, Львів тримає першість попри те, що місто влітку у зв’язку з пандемією вирішило звільнити готелі від сплати туристичного збору.
"Важливим є ще й той факт, що майже всі міста і райони з найбільшими надходженнями – представники карпатського, прикарпатського краю. Це важливо, бо в цьому регіоні сконцентровані оздоровниці Східниця, Моршин, Трускавець, Розлуч, гірськолижні курорти, а ще "Тустань", "Сколівські Бескиди", – сказав Лозинський.
Він зауважив, що через пандемію COVID-19 загальна сума туристичного збору за 2020 рік буде суттєво меншою, ніж за попередні роки (2019-го було 21,5 млн грн). Але надходження демонструє, наскільки важливою є наявність готелів, мотелів у кожній громаді.
"Це (надходження від туристичного збору – ред.) прибуток не лише для власника, але й для місцевої скарбниці. А ці кошти можна використовувати на медицину, освіту чи, до прикладу, ремонт доріг", – додав посадовець.
Як відомо, туристичний збір за бажання призначає окремо кожна територіальна громада, його базу становить вартість усього періоду проживання в готелях (мотелях, хостелах), санаторіях чи курортах. Платники збору, відповідно, – туристи. А кошти з туристичного збору нараховують до бюджетів кожної з громад.