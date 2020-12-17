Львівщина назвала туристичних лідерів області

Надходження громад та районів Львівщини від туристичного збору за 11 місяців цього року становлять 11 млн 608 тис. гривень. Лідером традиційно стало місто Львів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Так, на Львів припадають 5 мільйонів 105 тисяч гривень надходжень від туристичного збору. Також у трійці лідерів – Трускавець (2,814 млн грн) і Борислав (886 148 грн). Наступними йдуть Славське (381 576 грн), Пустомитівський (328 999 грн), Дрогобицький (301 543 грн) і Сколівський (251 094 грн) райони.

За словами заступника начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА Тараса Лозинського, Львів тримає першість попри те, що місто влітку у зв’язку з пандемією вирішило звільнити готелі від сплати туристичного збору.

"Важливим є ще й той факт, що майже всі міста і райони з найбільшими надходженнями – представники карпатського, прикарпатського краю. Це важливо, бо в цьому регіоні сконцентровані оздоровниці Східниця, Моршин, Трускавець, Розлуч, гірськолижні курорти, а ще "Тустань", "Сколівські Бескиди", – сказав Лозинський.

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Він зауважив, що через пандемію COVID-19 загальна сума туристичного збору за 2020 рік буде суттєво меншою, ніж за попередні роки (2019-го було 21,5 млн грн). Але надходження демонструє, наскільки важливою є наявність готелів, мотелів у кожній громаді.

"Це (надходження від туристичного збору – ред.) прибуток не лише для власника, але й для місцевої скарбниці. А ці кошти можна використовувати на медицину, освіту чи, до прикладу, ремонт доріг", – додав посадовець.

Як відомо, туристичний збір за бажання призначає окремо кожна територіальна громада, його базу становить вартість усього періоду проживання в готелях (мотелях, хостелах), санаторіях чи курортах. Платники збору, відповідно, – туристи. А кошти з туристичного збору нараховують до бюджетів кожної з громад.