Єгипет посилив вимоги до COVID-тестів для українських туристів

Єгипет з початку грудня посилив контроль за достовірністю сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, які повинні мати українці віком від 6 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Єгипті у Фейсбуці.

«Шановні українські туристи! Усі без винятку громадяни у віці від 6 років, які перетинають єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. З початку грудня компетентні органи Єгипту посилили контроль за достовірністю сертифікатів ПЛР-тестів, з якими іноземці прибувають на відпочинок в курортні міста», - йдеться у повідомленні.

Згідно з новими вимогами, сертифікат повинен мати точну дату і час складання тесту особою, та має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою в державі походження документа. Також на сертифікаті має міститися печатка лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код з посиланням на результат тесту на офіційному сайті лабораторії, не містити жодних виправлень або поправок, містити інформацію про проведений вид тесту. Крім того, має бути обов'язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

Крім того, сертифікат повинен бути виданий англійською мовою, містити інформацію про особу, якій належить тест.

Не приймаються заповнені від руки сертифікати.

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В разі виникнення сумнівів у достовірності тесту єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тесту після прильоту, наголошує українське посольство.

«Туристів з позитивними результатами ПЛР-тестів, зроблених після прильоту в аеропортах курортних міст, буде розміщено (ізольовано) в окремих корпусах на території заброньованих ними готелів до моменту отримання негативного результату повторного тесту. Таким туристам забороняється залишати номера і вільно переміщатися територією готелю», - зауважили в посольстві.

Якщо громадянин перебуває на ізоляції в готелі, посольство не може змусити органи Єгипту скасувати ізоляцію або зменшити її термін.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 17 грудня зафіксовано понад 74,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 52,3 млн осіб.