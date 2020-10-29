Постраждалі від нападу акули в Єгипті українці отримують від МЗС необхідну допомогу

Посольство України в Єгипті тримає на контролі справу про напад на українських туристів акули та знаходиться на зв’язку з родичами й медзакладом, де перебувають постраждалі.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Посольство України в Єгипті тримає цю справу на контролі, підтримує постійний зв’язок із рідними постраждалих, адміністрацією медичного закладу, у якому перебувають постраждалі, та туроператором”, - зазначив міністр.

Кулеба запевнив, що постраждалі громадяни отримують від МЗС усю необхідну підтримку та допомогу.

Водночас він закликав українців дотримуватися правил поведінки у країнах-перебування.

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“Не можу не скористатися цією нагодою, щоб не закликати українських громадян, які обирають туризм за кордоном, дотримуватися чітко правил країн-перебування. Якщо щось заборонено офіційно, то не треба шукати обхідні шляхи, щоб насолодитися порушенням заборони. Тому що порушення таких заборон може мати трагічні наслідки”, - підкреслив міністр.

Він додав, що снорклінг і такий вид підводного плавання, яким скористалися українські туристи, у Єгипті заборонений.

Як повідомляв Укрінформ, у Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Дванадцятирічний хлопчик у реанімації, він переніс кілька операцій, поранену руку врятувати не вдалося. Мати отримала глибокі рани від укусів акули.

За попередньою інформацією, туристи придбали у третіх осіб (не у туроператора чи його партнерів) послугу занурення з аквалангом з екскурсійних яхт.