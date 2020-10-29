Постраждалі від нападу акули в Єгипті українці отримують від МЗС необхідну допомогу
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Посольство України в Єгипті тримає цю справу на контролі, підтримує постійний зв’язок із рідними постраждалих, адміністрацією медичного закладу, у якому перебувають постраждалі, та туроператором”, - зазначив міністр.
Кулеба запевнив, що постраждалі громадяни отримують від МЗС усю необхідну підтримку та допомогу.
Водночас він закликав українців дотримуватися правил поведінки у країнах-перебування.
“Не можу не скористатися цією нагодою, щоб не закликати українських громадян, які обирають туризм за кордоном, дотримуватися чітко правил країн-перебування. Якщо щось заборонено офіційно, то не треба шукати обхідні шляхи, щоб насолодитися порушенням заборони. Тому що порушення таких заборон може мати трагічні наслідки”, - підкреслив міністр.
Він додав, що снорклінг і такий вид підводного плавання, яким скористалися українські туристи, у Єгипті заборонений.
Як повідомляв Укрінформ, у Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Дванадцятирічний хлопчик у реанімації, він переніс кілька операцій, поранену руку врятувати не вдалося. Мати отримала глибокі рани від укусів акули.
За попередньою інформацією, туристи придбали у третіх осіб (не у туроператора чи його партнерів) послугу занурення з аквалангом з екскурсійних яхт.