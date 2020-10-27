В Єгипті створили робочу групу через напад акули на українських туристів

Міністр охорони навколишнього середовища Єгипту Ясмін Фуад відреагувала на повідомлення про напад акули, внаслідок якого постраждали українські туристи, призначивши експертну групу для розслідування інциденту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Egypt Independent.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища Єгипту заявило в понеділок, що отримало повідомлення про напад акули на туристичну групу, що займалася підводним плаванням у заповіднику Рас-Мохамед на Синайському півострові, внаслідок чого постраждали українські туристи.

Двоє українських туристів, мати та її 12-річний син, а також їх гід, отримали ушкодження внаслідок нападу.

Міністр Фуад доручила робочій групі збирати повідомлення очевидців та вивчити обставини нападу, відповідно до світових протоколів розслідування нападів акул.

Відеокліп, знятий водолазом у районі інциденту, показав, що акула виявила ворожість до людей, що є ненормальною поведінкою для тварини.

Самку акули, яка, за оцінками, мала довжину приблизно два метри, ідентифікували як океанічну акулу Білоголову. Саме ця тварина найімовірніше напала на туристів.

Міністерство охорони навколишнього середовища Єгипту прийняло рішення про призупинення будь-якої діяльності людей в районі нападу відповідно до міжнародної практики у випадках нападу акул на людей.

Як повідомляв Укрінформ, у Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Дванадцятирічний хлопчик у реанімації, він переніс кілька операцій, поранену руку врятувати не вдалося. Мати отримала глибокі рани від укусів акули. За попередньою інформацією, туристи придбали у третіх осіб (не у туроператора чи його партнерів) послугу занурення з аквалангом з екскурсійних яхт.