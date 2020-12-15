На Львівщині Святий Миколай прийматиме в п’ятьох резиденціях

На Львівщині під час новорічно-різдвяних свят із дотриманням карантинних вимог працюватимуть п’ять резиденцій Святого Миколая.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління туризму та курортів Львівської ОДА.

"За доброю традицією, на території області відкривають свої двері резиденції Святого Миколая. Тепер їхня діяльність має відбуватись з дотриманням карантинних вимог. Протокол дій насправді простий: масковий режим, температурний скринінг, дотримання дистанції і, звісно, провітрювання приміщень. Ці умови дадуть змогу спокійно почуватися і відвідувачам, і організаторам святкових заходів", – наголосив заступник начальника управління туризму та курортів Тарас Лозинський.

В ОДА звернули увагу відвідувачів, що зустріч із Чудотворцем потрібно обов’язково попередньо бронювати.

Так, у львівських Митрополичих садах "Оселя Миколая Чудотворця" буде відчинена 18 та 19 грудня. Організатори запевняють, що вона подарує дітям атмосферу щастя й добра. Окрім зустрічі з Миколаєм, також можна буде взяти участь у квест-виставі, сфотографуватися з Чудотворцем та попити какао. Святкове дійство заплановане о 16:00, 17:00 та 18:00.

У свою чергу відвідати святкову зимову казку дітей та їхніх батьків запрошує дитячий табір "Росинка" у с. Зіболки на Жовківщині. На гостей чекатиме казковий поштар з вітальними листівками, весела екскурсія лісовими стежками до резиденції, а дорогою – несподівані зустрічі з казковими героями. Також у програмі перегляд відеосюжету у лісовому кінопалаці та зустріч з Чудотворцем. Будуть чарівні каруселі, святкова фотозона, гарячий чай, смаколики та сувеніри. Гостей чекають з 10 до 20 грудня. Години відвідування – з 11:00 до 17:00.

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Чекає на своїх шанувальників Чудотворець і у Деревачі, за 10 кілометрів від Львова, в івент-холі Casa Ricca. Години для запису – 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00. Тривалість дійства – 1 год 15 хв. У вартість включено майстер-клас з виготовлення листів до Святого Миколая, солодкий гостинець – пряник ручної роботи й какао з маршмелоу, весела анімація від ельфів.

Натомість у Головній офіційній резиденції Святого Миколая у Львові на території Kavalier Boutique Hotel Миколай приймає маленьких відвідувачів вже з 10 грудня. Казковий будиночок працюватиме до 20 грудня щодня, з 10:00 до 20:00. Усі діти, які завітають сюди, отримають подарунки і залишать листи зі своїми бажаннями.

Із 13 грудня у Парку культури (Park Time Terrace) теж запрацювала резиденція Чудотворця. Для гостей заплановані різдвяні мінівистави. За словами організаторів, у парку розміщені вказівники "різдвяної дороги" до Миколая, де всіх обов'язково зустріне Гуцул-Сніговик, а біля хатинки розміщена Чарівна скринька для дитячих листів, які вони пишуть на місці. Різдвяна резиденція у Парку культури працюватиме до 6 січня 2021 року.