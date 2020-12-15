Луцьк запрошує на пошуки Святого Миколая

У передсвятковому Луцьку в п’ятницю, 18 грудня, відбудеться квест "У пошуках Святого Миколая", присвячений покровителю міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

"Запрошуємо на святковий та пізнавальний квест "У пошуках Святого Миколая". Святий Миколай як покровитель Луцька зображений на багатьох локаціях у місті. Ми підготували цікаві завдання, які познайомлять Вас із чудотворцем, перенесуть у цю казкову атмосферу і подарують незабутні емоції", – йдеться в повідомленні.

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Охочі долучитися до пригод й отримати подарунки мають зібрати команди по 2-6 осіб. Участь у квесті з пошуків Святого Миколая – безкоштовна. Потрібно лише попередньо зареєструватися за посиланням.

Початок заходу – 18 грудня о 13:00 в Центрі туристичної інформації та послуг Луцька.