Туристів до курортної Східниці приваблюватимуть вебкамерами

На бальнеологічному курорті Східниця, що у Львівській області, відновили роботу вебкамери, які в режимі онлайн демонструють краєвиди Карпат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Дивись.info.

Так, зараз на курорті працює дві трансляції. Обидві камери встановлені на будівлі одного з готелів, розташованих на в'їзді в селище з Трускавця.

Об'єктив першої камери спрямований в бік інсталяції "Я love Східниця". У межах цієї трансляції відкривається краєвид Карпатських гір і одного з оздоровчих комплексів, біля якого розташовані джерела мінеральних вод № 8, 9, 10. Друга камера транслює краєвид мальовничої долини, оточеної горами й лісовими масивами.

Відеомовлення зі Східниці ведеться в реальному часі і з передаванням звуку цілий рік 24 години на добу. Висока якість зображення дає змогу побачити детальну картинку з курорту.

"Сьогодні наші вебкамери – істотна підмога для туристів під час планування оздоровлення в контексті погодних умов. Не кажучи вже про те, що багато потенційних відпочивальників приймають рішення про поїздку до Східниці саме на підставі мальовничої картинки, яка транслюється нашими вебкамерам. Тому відновлення роботи цього сервісу – важливий момент як для нашого готелю, так і для курорту загалом", – пояснив власник мініготелю, на якому встановлено камери, Анатолій Федун.

Усі вебкамери Східниці можна знайти за посиланням. Також трансляцію з ним можна подивитися на сайті одного з організаторів проєкту – НІАП "Кирилівка.Укр". Крім того, на цьому ресурсі є трансляція з сусіднього гірськолижного курорту Буковиця, розташованого лише за 18 км від Східниці.

Найближчим часом ініціативна група планує розширення мережі онлайн-трансляцій в Східниці, в межах якого планується торкнутися кількох найбільш затребуваних туристами точок курорту.

Східниця – бальнеологічний курорт і невелике селище, розташоване в Дрогобицькому районі Львівської області, орієнтоване на терапію мінеральними водами типу "Нафтуся" та кліматичними природними факторами. Тут діє 10 джерел і 3 свердловини, які є постачальниками близько 5 різновидів лікувальної мінеральної води.