Стартував культурно-мистецький проєкт «Рівненщина різдвяна»

Рівненська ОДА спільно з обласним центром народної творчості представили культурно-мистецький проєкт «Рівненщина різдвяна».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

Зазначається, що в онлайн-форматі популяризуватимуть нематеріальну культурну спадщину краю – пісенну, кулінарну та декоративно-ужиткову, а також традиції під час свят.

«Ми наповнили «Рівненщину різдвяну» знайомством із кулінарною спадщиною, етноспівами, виконанням колядок та щедрівок, а також іншими приготуваннями до Різдвяних свят», – розповів заступник голови облдержадміністрації Сергій Гемберг.

За його словами, на Фейсбук-сторінці «Рівненщина туристична», а також сайті rivne.travel розповідатимуть про захопливі подорожі й оригінальні локації для світлин.

Презентуватимуть і рецепти автентичних страв, що можна приготувати вдома разом з рідними. Доповненням стануть навчання унікальним колядкам та створення різдвяних іграшок.

Проєкт, що розпочався 13 грудня та триватиме до 19 січня, складається з трьох блоків.

Перший – кулінарна спадщина. Зокрема, охочим покажуть, як приготувати кутю за справжніми стародавніми рецептами.

Другий – декорування, де буде представлено майстер-класи народних умільців з виготовлення прикрас для оселі.

Третій – виконання колядок, щедрівок та пісень, а також демонстрування різних традицій Рівненщини.

Також «Рівненщина різдвяна» популяризуватиме туристичні маршрути. Зокрема, глядачам презентують роботи, які проводили під час туристичних мандрівок рідним краєм.

Окрім того, на сайті rivne.travel з’явиться окремий розділ – «Онлайн-радіо», де у великій кількості можна послухати оцифроване виконання колядок та щедрівок.

Як повідомляв Укрінформ, туристичну привабливість Рівненщини, за словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, посилюють із акцентом на унікальності краю, зокрема йдеться про замки, Тунель кохання, місця козацьких та повстанських битв, базальтові стовпи, а також гастрономічні цікавинки.

Крім того, влада разом із соціально відповідальним бізнесом почали підсвічувати фасади знакових історичних, культурних та релігійних споруд у Рівному.