У Греції для туристів запровадили додатковий тест на коронавірус

У Греції в межах послаблення загальнонаціонального карантину поновили роботу книгарні та перукарні, однак всі приїжджі матимуть здати додатковий тест на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa International.

За інформацією місцевої влади, додаткове тестування на коронавірус для всіх приїжджих запроваджується з понеділка. До того ж актуальним залишається обов’язковий ПЛР-тест із негативним результатом на вірус SARS-COV-2, який необхідно пред’явити під час в’їзду до країни. Тепер туристи мають здати швидкий тест та в очікуванні його результатів перебувати на самоізоляції упродовж трьох днів.

Зазначається, що додатковий тест для туристів буде безкоштовним.

Раніше повідомлялося, що уряд Греції продовжив до 7 січня обмежувальні заходи, спрямовані на стримування поширення COVID-19 в країні.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада у Греції запровадили тритижневий карантин, який продовжили до 7 грудня, а потім – до 14 грудня. Усі магазини, крім супермаркетів та аптек, було зачинено, а поїздки до інших регіонів заборонено. Щоб вийти на вулицю, люди мали отримати спеціальне смс-повідомлення. Також обов'язкове носіння маски в громадських місцях. Школи перейшли на дистанційне навчання.