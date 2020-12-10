В Ужгороді стартує міський різдвяний ярмарок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ужгородська міськрада у Фейсбуці.
«Із п’ятниці, 11 грудня, в Ужгороді працюватиме новорічно-різдвяний ярмарок. Як і торік, дерев’яні будиночки для торгівлі розмістять на пішохідній частині площі Шандора Петефі, але з огляду на карантинні обмеження їх буде майже удвічі менше і, щоб уникнути скупчень людей, розташують їх у шаховому порядку», – йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначили в міськраді, продавців та покупців розділятимуть захисні екрани, продаж проводитиметься із дотриманням протиепідемічних вимог.
На ярмарку свою продукцію вже традиційно представлять винороби Закарпаття, будуть мед і продукти бджільництва, сири, упаковані фаст-фуди, новорічно-різдвяна атрибутика, сувеніри. Проте, зазначили в міськраді, столів та стільців для пригощань не буде – все продаватимуть на виніс.
Настрій у зоні ярмарку створюватимуть святкова музика, громадян періодично попереджатимуть про карантинні вимоги щодо захисних масок, дотримання дистанції тощо.