В Ужгороді стартує міський різдвяний ярмарок

Із п’ятниці, 11 грудня, в Ужгороді працюватиме новорічно-різдвяний ярмарок. Будиночків буде вдвічі менше, ніж торік, торгуватимуть традиційно вином, сирами, медом – але тільки на виніс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ужгородська міськрада у Фейсбуці.

«Із п’ятниці, 11 грудня, в Ужгороді працюватиме новорічно-різдвяний ярмарок. Як і торік, дерев’яні будиночки для торгівлі розмістять на пішохідній частині площі Шандора Петефі, але з огляду на карантинні обмеження їх буде майже удвічі менше і, щоб уникнути скупчень людей, розташують їх у шаховому порядку», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначили в міськраді, продавців та покупців розділятимуть захисні екрани, продаж проводитиметься із дотриманням протиепідемічних вимог.

Читайте також: Красноїльськ не переноситиме традиційну Маланку через карантин

На ярмарку свою продукцію вже традиційно представлять винороби Закарпаття, будуть мед і продукти бджільництва, сири, упаковані фаст-фуди, новорічно-різдвяна атрибутика, сувеніри. Проте, зазначили в міськраді, столів та стільців для пригощань не буде – все продаватимуть на виніс.

Настрій у зоні ярмарку створюватимуть святкова музика, громадян періодично попереджатимуть про карантинні вимоги щодо захисних масок, дотримання дистанції тощо.