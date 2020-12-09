Музей Яворницького у Дніпрі розкаже про зимові свята у вирі історії

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького запрошує охочих на театралізовану екскурсію «Зимові свята у вирі історії».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці музею у Фейсбуці.

Зазначається, що на учасників чекають оповідь про святкування початку року у давніх народів, які заселяли край; зустріч із магічними та міфічними новорічними істотами; історії про святкування Різдва у Катеринославі (колишня назва Дніпра); майстер-клас із виготовлення святкової листівки; мінівистава про Новий рік та Різдво на фронтах Першої світової війни; незвичні ворожіння на Новий рік та інші сюрпризи.

Театралізована екскурсія відбудеться 11 грудня о 16:30, 18:00, 19:30.

Музейники звертають увагу, що у зв'язку з карантином кількість місць обмежена.