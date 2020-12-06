Відбувся перший в історії прямий авіарейс із Києва до столиці Північної Македонії

Україна і Північна Македонія з'єдналися регулярним авіасполученням: у неділю вперше в історії було здійснено прямий рейс Київ-Скоп’є.

Про це міністр закордонних прав Дмитро Кулеба написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні вперше в історії полетів прямий рейс Київ-Скоп’є. Віднині наші країни з’єднані регулярним авіасполученням. Це розвиток не лише туризму, а і бізнес-контактів», - написав Кулеба.

Він нагадав про те, що Україна і Північна Македонія минуло року уклали безвіз.

«Ми надалі розширюємо свободу подорожей для українців», - запевнив глава МЗС.