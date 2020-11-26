Між Києвом та Скоп'є запроваджується пряме авіасполучення – посольство

Вперше між Києвом та столицею Північної Македонії Скоп’є з 6 грудня розпочне діяти пряме авіасполучення.

Про це повідомляє Посольство України у Північній Македонії у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вперше за весь час відносин України з дружньою Республікою Північна Македонія з 6 грудня 2020 року запроваджується пряме авіасполучення Київ – Скоп’є-Київ», - йдеться у дописі.

Як зазначається, польоти здійснюватиме українська авіакомпанія «WINDROSE», на сайті якої вже можна купити квитки і до Києва, і до Скоп’є.

Наявність прямих рейсів сприятиме інтенсифікації двосторонньої співпраці – посиленню бізнесових зв’язків, розвитку туризму в двох країнах, кращому ознайомленню громадян Північної Македонії з Україною і українців з Республікою Північна Македонія, зауважили в українському диппредставництві.

«Цій важливій події була присвячена зустріч 26 листопада 2020 року в аеропорту м.Скоп'є Посла України Наталії Задорожнюк з Генеральним директором TAV Macedonia Метіном Батаком», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року Посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк підписала з міністром закордонних справ Північної Македонії Ніколою Дімітровим угоду про безвізовий режим між двома країнами, який діятиме на постійній основі.