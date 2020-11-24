Авіакомпанії через пандемію можуть втратити майже $160 мільярдів

Збитки авіакомпаній через пандемію коронавірусу за два роки становитимуть 157 мільярдів доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), яка в червні прогнозувала збитки авіаперевізників на 100 мільярдів доларів упродовж дворічного періоду, лише цього року для авіакомпаній прогнозується дефіцит на рівні 118,5 мільярда доларів США, а на 2021 рік – ще 38,7 мільярда доларів.

"Позитивний вплив (від COVID-вакцини – ред.) на економіку та повітряний рух не відбудеться масово до середини 2021 року", - заявив генеральний директор IATA Александр де Джуньяк.

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Очікується, що кількість пасажирів цього року зменшиться до 1,8 млрд з 4,5 млрд у 2019 році. За оцінками IATA, наступного року пасажиропотік відновиться лише частково - до 2,8 млрд.

Також очікується, що дохід від перевезення пасажирів у 2020 році зменшиться на 69% - до 191 млрд доларів.

Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) попередила, що глобальний рівень пасажирських авіаперевезень не повернеться до рівня, що був до пандемії коронавірусу, щонайменше до 2024 року.

За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 680 002 випадки коронавірусу, зокрема 1 405 061 летальний, одужало 41 289 505 людей.