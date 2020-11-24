В Австралії авіапасажирів вакцинуватимуть перед перельотом

Австралійський національний авіаперевізник Qantas у майбутньому вимагатиме у пасажирів міжнародних рейсів довідку про вакцинацію від коронавірусу.

Про це заявив глава компанії Алан Джойс, передає Укрінформ з посиланням на CNN.

За словами Джойса, Qantas розглядає можливість внесення змін у правила обслуговування пасажирів, щоб «попросити людей зробити щеплення перед тим, як сідати в літак».

На його думку, такий крок буде «необхідністю», коли вакцини від коронавірусу з’являться у широкому доступі. Зараз Qantas розглядає можливість отримання пасажирами «паспорта вакцинації», який міститиме інформацію про вакцину і про те, чи буде вона прийнятною для тієї чи іншої країни.

«Судячи з моїх розмов з колегами з різних країн, думаю, що це буде загальна вимога» , – сказав Джойс.

Зазначається, що представник AirAsia сказав, що після створення вакцини авіакомпанія «перегляне вимогу щодо вакцинації від COVID-19 пасажирів для міжнародних подорожей».

Міжнародна асоціація повітряного транспорту, яка прописує правила для безпечних, регулярних і рентабельних повітряних перевезень людей і вантажів по всьому світу, заявила в понеділок, що «цифровий пропуск здоров'я», який може включати інформацію про вакцинацію, є ключем до відкриття кордонів.

Загалом за останні кілька тижнів низка компаній-розробників заявила про успішні випробування експериментальних вакцин від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, за даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 570 462 випадки коронавірусу, зокрема 1 403 111 летальних, одужало 41 237 829 людей.