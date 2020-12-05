У львівському музеї відреставрували рідкісного носорога

У Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка презентували відреставроване понад 100-річне погруддя рідкісного чорного носорога.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба університету.

"Ця тварина (чорний носоріг – ред.) є надзвичайно рідкісною і в наш час перебуває під охороною. А один із його підвидів – Західноафриканський чорний носоріг – з 2011 року вважається повністю вимерлим. На майбутнє ми також плануємо відреставрувати опудало африканського (чорного) буйвола. Проте наразі першочерговою для нас є робота з іншими оновленнями експозиції музею", – зазначив завідувач Зоологічного музею Ігор Шидловський.

Погруддя чорного носорога довгий час перебувало на експозиції одного із залів музею, проте через вплив часу і фізичних чинників потребувало значної реставрації.

За словами екскурсоводки музею Катерини Назарук, ще 1900 року чорних носорогів в Африці було до 200 тисяч особин. Проте браконьєрство та постійне полювання на цих тварин суттєво зменшили їхню чисельність. За останніми відомостями, загалом чорних носорогів у дикій природі залишилося 4 280-5 400 особин.

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Реставрацію погруддя носорога упродовж місяця виконували працівники Державного природознавчого музею НАН України – скульпторка Марина Гороховська та таксидермісти Віктор Шельвінський і Павло Кручок.

"Відновлення експонату зайняло у нас майже місяць. Ми використали сучасні матеріали, які не реагують на вологість. Також значну увагу приділили реконструкції очей тварини, адже погляд зазвичай справляє чи не найбільше враження на глядачів", – зазначив Шельвінський.

За прогнозами фахівців, погруддя не потребуватиме ремонту ще десятки років.

Як відомо, зоологічний музей ЛНУ ім. Івана Франка заснований ще 1784 року, вважається одним із найстаріших університетських музеїв України. Загалом у наукових фондах є понад 180 тисяч експонатів, з них на експозиції – 10 тисяч. Сам музей складається з п’яти зал: традиційно хронологія огляду експонатів тісно переплітається зі складністю будови тіла тварин.

Так, спершу екскурсоводи знайомлять відвідувачів із безхребетними організмами. Це, здебільшого, жителі морських глибин: гідри, медузи, коралові поліпи та губки, велике розмаїття молюсків. А далі – відкривається світ членистоногих, риб та плазунів.

У третій залі зберігаються лише скелети тварин. До кінця цього року тут планують встановити спеціальні термінал і монітор, на яких можна буде побачити, як один із скелетів на екрані обростає тканинами, м’язами, шкірою і хутром чи пір’ям. Планують такі віртуальні експерименти із 15 експонатами, серед яких і морська корова. Тварина давно вимерла і зараз існує дуже мало її реконструйованих зображень.

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Найбільша виставкова зала Зоологічного музею присвячена птахам. Тут зібрано понад 1 600 представників фауни: від нелітаючих пінгвінів, страусів та ківі до екзотичних фламінго, тупиків та райських птахів. Частина стендів обладнана мультимедійними панелями, які дають змогу імітувати спів того чи іншого птаха.

В останній залі на відвідувачів чекають ссавці. Тут і кажани, які насправді, здебільшого, харчуються фруктами, і опудала зайців, ховрахів, білок та інших гризунів. Також у цій залі "розляглися" тюлені й презентовані представники різних континентів: кенгуру, ведмідь, лев, жираф, маленьке слоненя. У цьому ж залі тепер красується і відреставроване погруддя чорного носорога.

Фото: galinfo.com.ua