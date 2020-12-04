Краєзнавчий музей у Радомишлі поповнився новими експонатами
Про це кореспонденту Укрінформу розповів в.о. директора Радомишльського народного краєзнавчого музею Сергій Галицький.
«Выхыдними ми знову прийматимемо відвідувачів (після скасування карантину вихідного дня – ред.) і щиро запрошуємо людей, щоб показати їм нові експонати. Можливо, знову буде локдаун і музей не зможе працювати, тому про наші цікавинки варто дізнатися вже. Ми маємо друга музею, який не вперше дарує нам речі. Упродовж місяця він подарував два цінні експонати – скіфський браслет, знайдений на Радомишльщині, який доводить, що скіфи були на нашій території. Він виготовлений у зооморфному стилі і швидше за все бронзовий. Крім того, він подарував бутероль – це бронзовий наконечник меча вікінгів, що також знайдений у нас. Там теж зооморфний мотив із зображенням орла і це дуже цінна річ», – зазначив Галицький.
Крім того, в музеї представлені залишки госпіталю вермахту, які виявили на території Мірчанського навчально-виховного комплексу. Галицький наголошує, що за документальними свідченнями, про існування госпіталю було відомо. На них випадково натрапили під час земляних робіт. Там є ампули, шина, інгалятор та інші речі.
Відвідувачі музею також зможуть побачити типовий стіл радянського партійного функціонера. До нього в музей ще привезли два стільці, поділилися із закладом канцелярським приладдям, а ще знайшли настінний годинник із курантами.
Cеред нових музейних експонатів і знайдені артефакти УПА – газета «Зов крови» за 1947 рік, листівка «Українська молодь!» і буклетик «За що бореться Українська повстанча армія (УПА)?».
Як повідомляв Укрінформ, на території колишнього хутора Соболів у Радомишльському районі, де після війни діяв потужний осередок ОУН, так званий «чорний» археолог знайшов снарядну гільзу, всередині якої виявили газету та листівки УПА. Згодом уродженка Радомишля Світлана Гедбавна, яка проживає у Чехії, викупила ці артефакти для музею.
Фото: Сергій Галицький