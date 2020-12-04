Краєзнавчий музей у Радомишлі поповнився новими експонатами

У Радомишльському народному краєзнавчому музеї на Житомирщині з’явилися нові експонати, серед яких скіфський браслет, бутероль меча вікінгів та артефакти УПА.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів в.о. директора Радомишльського народного краєзнавчого музею Сергій Галицький.

«Выхыдними ми знову прийматимемо відвідувачів (після скасування карантину вихідного дня – ред.) і щиро запрошуємо людей, щоб показати їм нові експонати. Можливо, знову буде локдаун і музей не зможе працювати, тому про наші цікавинки варто дізнатися вже. Ми маємо друга музею, який не вперше дарує нам речі. Упродовж місяця він подарував два цінні експонати – скіфський браслет, знайдений на Радомишльщині, який доводить, що скіфи були на нашій території. Він виготовлений у зооморфному стилі і швидше за все бронзовий. Крім того, він подарував бутероль – це бронзовий наконечник меча вікінгів, що також знайдений у нас. Там теж зооморфний мотив із зображенням орла і це дуже цінна річ», – зазначив Галицький.

Крім того, в музеї представлені залишки госпіталю вермахту, які виявили на території Мірчанського навчально-виховного комплексу. Галицький наголошує, що за документальними свідченнями, про існування госпіталю було відомо. На них випадково натрапили під час земляних робіт. Там є ампули, шина, інгалятор та інші речі.

Відвідувачі музею також зможуть побачити типовий стіл радянського партійного функціонера. До нього в музей ще привезли два стільці, поділилися із закладом канцелярським приладдям, а ще знайшли настінний годинник із курантами.

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Cеред нових музейних експонатів і знайдені артефакти УПА – газета «Зов крови» за 1947 рік, листівка «Українська молодь!» і буклетик «За що бореться Українська повстанча армія (УПА)?».

Як повідомляв Укрінформ, на території колишнього хутора Соболів у Радомишльському районі, де після війни діяв потужний осередок ОУН, так званий «чорний» археолог знайшов снарядну гільзу, всередині якої виявили газету та листівки УПА. Згодом уродженка Радомишля Світлана Гедбавна, яка проживає у Чехії, викупила ці артефакти для музею.

Фото: Сергій Галицький