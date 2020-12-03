Києву на відновлення туристичної галузі після пандемії може знадобитися 2 роки – КМДА

Туристичній галузі Києва для повернення до допандемічних часів, за прогнозами експертів, може знадобитися до двох років. Водночас на відновлення світової туристичної сфери потрібно не менш як п’ять років.

Як передає Укрінформ, про це сказала заступник голови КМДА Марина Хонда під час онлайн-зустрічі з представниками посольств Нідерландів та Фінляндії, повідомляє пресслужба КМДА.

«2020 року Київ відвідала чи не найменша кількість іноземних туристів за останні 10 років. Але попри це столиця і Україна залишаються популярним напрямком серед іноземців. І після послаблення обмежень за перше півріччя Київ відвідали 276 тисяч туристів, а за 9 місяців надходження від турзбору становили майже 30 мільйонів. Тобто галузь навіть в умовах пандемії є перспективною і приносить кошти до бюджету. Але пандемія закінчиться – і потрібно буде повертатися до нормального життя", – зазначила Хонда.

За її словами, столична влада вже працює над тим, щоб збільшити кількість туристів, які приїжджають до України загалом та Києва зокрема.

«З цією метою плануємо провести спільну крос-промоцію з країнами, які можуть бути цікавими для українських туристів. Ми розпочали перемовини з посольствами Нідерландів, Фінляндії та інших країн, щоб вже навесні запустити ці проєкти. Насамперед вони будуть спрямовані на ознайомлення іноземних туристичних агенцій та представників масмедіа з Україною та Києвом», – зазначила Хонда.

Вона додала, що майже всі європейські країни для України, і так само Україна для європейців, – перспективний напрям. Оскільки географічно країни досить близькі, для туристів може підійти формат поїздки на вихідні.

Також, за її словами, Київ відвідала найбільша кількість туристів з Ізраїлю, США, Білорусі, Німеччини, Великої Британії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 грудня лабораторно підтверджено 772 760 випадків COVID-19, з них за добу – 14 496.