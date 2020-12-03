Києву на відновлення туристичної галузі після пандемії може знадобитися 2 роки – КМДА
Як передає Укрінформ, про це сказала заступник голови КМДА Марина Хонда під час онлайн-зустрічі з представниками посольств Нідерландів та Фінляндії, повідомляє пресслужба КМДА.
«2020 року Київ відвідала чи не найменша кількість іноземних туристів за останні 10 років. Але попри це столиця і Україна залишаються популярним напрямком серед іноземців. І після послаблення обмежень за перше півріччя Київ відвідали 276 тисяч туристів, а за 9 місяців надходження від турзбору становили майже 30 мільйонів. Тобто галузь навіть в умовах пандемії є перспективною і приносить кошти до бюджету. Але пандемія закінчиться – і потрібно буде повертатися до нормального життя", – зазначила Хонда.
За її словами, столична влада вже працює над тим, щоб збільшити кількість туристів, які приїжджають до України загалом та Києва зокрема.
«З цією метою плануємо провести спільну крос-промоцію з країнами, які можуть бути цікавими для українських туристів. Ми розпочали перемовини з посольствами Нідерландів, Фінляндії та інших країн, щоб вже навесні запустити ці проєкти. Насамперед вони будуть спрямовані на ознайомлення іноземних туристичних агенцій та представників масмедіа з Україною та Києвом», – зазначила Хонда.
Вона додала, що майже всі європейські країни для України, і так само Україна для європейців, – перспективний напрям. Оскільки географічно країни досить близькі, для туристів може підійти формат поїздки на вихідні.
Також, за її словами, Київ відвідала найбільша кількість туристів з Ізраїлю, США, Білорусі, Німеччини, Великої Британії.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 грудня лабораторно підтверджено 772 760 випадків COVID-19, з них за добу – 14 496.