Донецький краєзнавчий музей запускає аудіогід "Геном непокори"

У Донецькому обласному краєзнавчому музеї почав діяти аудіогід, який познайомить з виставкою-дослідженням "Ген непокори: хроніки українського спротиву на Донеччині від першої половини ХХ століття до 1991 року".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба закладу у Фейсбуці.

"Відтепер ми на Izi Travel (безкоштовний додаток – ред.). Це понад 1500 аудіогідів, серед яких і гід по нашому музею (поки виставкою "Ген непокори", але екскурсія археологічним залом вже теж на підході). Можна слухати через додаток, можна просто так. А краще прийти в наш музей і закачати екскурсію у свій телефон вже там", – йдеться в повідомленні.

Донецький обласний краєзнавчий музей у Краматорську має чотири зали, у двох з яких розташовані виставки "Людина в просторі степу. Доба каменю, доба бронзи" та "Ген непокори: хроніки українського спротиву на Донеччині від першої половини ХХ століття до 1991 року".

За інформацією пресслужби Донецької ОДА, серед експонатів виставки "Ген непокори" – документи та інші речі, пов'язані із спротивом радянському й нацистському режимам, особисті речі, документи і фото учасників спротиву – Василя Стуса, Олекси Тихого, Алли Горської, Віктора Зарецького та інших. Загалом музейники назбирали близько 400 експонатів, але через обмежений виставковий простір на експозиції представлена лише їхня десята частина.

"Родзинка" виставки – побутові речі з часів, коли відбувався спротив: керосинка 1930-х років, старий радіоприймач, холодильник, що виготовлявся на Донеччині, та інше.

Крім того, виставка інтерактивна, тож є експонати, з якими можна взаємодіяти – наприклад, послухати в навушниках радіопрограми, які підпільно слухали в радянські часи.

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Як відомо, Донецький обласний краєзнавчий музей був створений 1924 року. Станом на 2014 рік фонди музею налічували близько 150 тис. одиниць зберігання. Експозиційні площі становили понад 7 тис. кв. м. Через бойові дії у Донецькій області та російську окупацію майже всі фонди ДОКМу наразі втрачені для нашої держави.

На території, підконтрольній Україні, працюють три відділи музею: Меморіальний музей-садиба В. І. Немировича-Данченка та М. О. Корфа, Музей С. Прокоф’єва, Великоанадольський музей лісу – на основі яких наприкінці серпня 2016 року було перереєстровано Донецький обласний краєзнавчий музей у м. Краматорськ. Зараз він розташований на вулиці Академічна, 84 (біля першого корпусу та гуртожитку Донбаської державної машинобудівної академії).

Новий Донецький обласний краєзнавчий музей – це лабораторія пошуків ідентичностей, притаманних регіону; критичного погляду на домінуючі уявлення; досліджень, що відбуваються не лише за лаштунками експонування, але й під час виставки.

Фото: Донецька ОДА