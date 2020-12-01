Музей-заповідник у Кам'янці повертається до щоденної роботи

Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник відновлює свій щоденний графік роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба закладу в Фейсбуці.

"До уваги відвідувачів і туристичних агенцій!Музей повертається до звичного графіку роботи. Ми працюємо без вихідних", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що об’єкти музею працюють з чітким дотримання карантинних обмежень: співробітники перебувають у масках, вхід до музею дозволяється лише в захисних масках, на вході проводиться термоскринінг.

Крім того, відвідувачам нагадали, що вони мають тримати дистанцію не менш як 1,5 метра й мають змогу скористатися у закладі антисептичними засобами.

Як відомо, раніше у зв’язку із запровадженням урядом карантину вихідного дня Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник призупинивприймання відвідувачів у вихідні дні після 14 листопада. В інші дні тижня музей продовжував роботу та був відкритий для туристів.