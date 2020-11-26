У Луцьку готують "Музейний дворик" для поціновувачів мистецтва

На території Волинського краєзнавчого музею у Луцьку облаштують мистецький дворик, який зможуть відвідувати всі охочі.

Як повідомляє пресслужба закладу в Фейсбуці, ініціативу "Музейний дворик" реалізують на кошти, отримані в межах гранту від Українського культурного фонду за програмою "Культура в часи кризи: інституційна підтримка", передає Укрінформ.

Зокрема, планують озеленити та облагородити територію внутрішнього дворику Волинського краєзнавчого музею, створити локації для творчості, культурного інтерактивного відпочинку та забезпечити загальний доступ до простору.

Зазначається, що проєкт покликаний створити некомерційний громадський мистецький культурний простір на відкритому повітрі для проведення творчих, просвітницьких та розважальних заходів. Слідкувати за реалізацією ідеї можна на сторінках проєкту в Інстаграмі та Фейсбуці, а також за хештегами #muzeyny_dvoryk, #volyn_museum, #запідтримкиУКФ.

Як розповіла у коментарі ІА "Волинські новини" завідувачка відділу музейного розвитку та екскурсійного забезпечення Валентина Машлай, втілити цю ідею у Волинському краєзнавчому музеї задумали вже давно.

"Ще раніше, з початком карантинних обмежень, ми почали задумуватися над тим, як проводити заходи, адже основна наша діяльність – це виставки, екскурсії, лекції. Ми вже впроваджуємо нові форми роботи: квести, костюмовані екскурсії, аудіогід. Також ми почали експонування пересувних виставок на вулиці, перед входом у музей. В нас є музейний двір, затишний, але трохи занедбаний. Ми там вже проводили з дітьми деякі заходи: годували птахів, робили ніч у музеї. Тому вирішили зробити це місце більш культурним, облагородити його та забезпечити доступ більшого кола людей. Влітку, коли УКФ оголосили конкурс проєктів, щоб підтримати культурні установи в часи кризи, ми подали проєкт "Музейний дворик", – розповіла Машлай.

За її словами, зараз відбувається підготовчий етап до облаштування території, озеленення, закупівля необхідних речей. Його хочуть завершити до того, як випаде сніг. А вже запланований вигляд дворик матиме навесні 2021 року. Саме тоді там і почнуть проводити виставки, пленери, лекції, концерти, квести, показ фільмів, презентації, свята, івенти, майстер-класи. Також у дворику буде куточок для дітей, місце психологічного розвантаження та фотозона.