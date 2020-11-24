«Аудіогід для кожного» пропонує екскурсію музеєм Голодомору-геноциду 33 мовами
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми взяли на себе таку важливу місію, як створення міжнародного проєкту «Аудіогід для кожного». Протягом 1,5 року ми втілювали в життя важливий проєкт. Він пропонує екскурсію музеєм 33 мовами. Це чи не найбільша варіація мов з-поміж усіх музеїв світу», – сказала під час презентації генеральна директорка Національного музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк.
Вона зазначила, що над аудіогідами працювали 20 організацій та 135 людей. За 1,5 року роботи було записано 170 годин аудіо.
Презентація «Аудіогіду для кожного» у Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві / Фото: Олена Худякова, Укрінформ
За її словами, деякі волонтери приїжджали до Києва тільки для того, щоб записати екскурсію своєю мовою, а окремі записи зробили у професійних студіях за кордоном.
Аудіоекскурсію можна прослухати такими мовами – англійська, хорватська, російська, французька, латиська, норвезька, італійська, польська, чеська, арабська, турецька, японська, іспанська, португальська, румунська, шведська, литовська, іврит, китайська (путунхуа), суахілі, гінді, вірменська, болгарська, білоруська, грецька, казахська, перська, в’єтнамська, угорська, корейська, українська, азербайджанська, кримськотатарська.
Скористатися музейним аудіогідом можна з 24 листопада.