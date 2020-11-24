«Аудіогід для кожного» пропонує екскурсію музеєм Голодомору-геноциду 33 мовами

У Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві презентували міжнародний проєкт «Аудіогід для кожного», який пропонує екскурсію музеєм 33 мовами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми взяли на себе таку важливу місію, як створення міжнародного проєкту «Аудіогід для кожного». Протягом 1,5 року ми втілювали в життя важливий проєкт. Він пропонує екскурсію музеєм 33 мовами. Це чи не найбільша варіація мов з-поміж усіх музеїв світу», – сказала під час презентації генеральна директорка Національного музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк.

Вона зазначила, що над аудіогідами працювали 20 організацій та 135 людей. За 1,5 року роботи було записано 170 годин аудіо.

Презентація «Аудіогіду для кожного» у Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

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За її словами, деякі волонтери приїжджали до Києва тільки для того, щоб записати екскурсію своєю мовою, а окремі записи зробили у професійних студіях за кордоном.

Аудіоекскурсію можна прослухати такими мовами – англійська, хорватська, російська, французька, латиська, норвезька, італійська, польська, чеська, арабська, турецька, японська, іспанська, португальська, румунська, шведська, литовська, іврит, китайська (путунхуа), суахілі, гінді, вірменська, болгарська, білоруська, грецька, казахська, перська, в’єтнамська, угорська, корейська, українська, азербайджанська, кримськотатарська.

Скористатися музейним аудіогідом можна з 24 листопада.